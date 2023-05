Le nombre de fugues explose dans les centres jeunesse

Québec fait face à un problème croissant dans les centres jeunesses : les fugues. En trois ans, le nombre de jeunes placés ayant fui leur milieu d’accueil est passé du simple au double, et même plus.

Le Devoir a mis la main sur les données les plus récentes du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) sur les fugues constatées par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Celles-ci indiquent qu’en 2022-2023, 5927 personnes ont fui leur milieu d’hébergement.

Il s’agit d’une hausse de l’ordre de 241 % par rapport à l’année financière 2020-2021, durant laquelle 2459 fugues avaient été comptabilisées. En 2021-2022, ce total atteignait 3413.

C’est la Montérégie qui détient le triste record — en chiffres absolus — de fugues enregistrées l’an dernier. La région en a constaté près de 2000. Le Centre-Sud de Montréal suit, avec 1116 cas dénombrés.

Interrogée sur ces chiffres, la directrice de la prévention, de l’intervention et des programmes cliniques de l’organisme Dans la rue, Marie-Noëlle L’Espérance, a tenu à relativiser ces chiffres. « On a vu une baisse des fugues au début de la pandémie pour toutes sortes de raisons », a-t-elle indiqué. « Notamment en raison du confinement. On n’avait plus le droit, vraiment, de se retrouver dans la rue. »

Par ailleurs, rien dans les statistiques obtenues par Le Devoir ne donnait d’indications sur la durée des fugues. Or, dans le cadre normatif du MSSS, un jeune est considéré « en fugue » dès qu’il dépasse d’une heure et « de façon délibérée et non justifiée » son retour prévu. « C’est sûr que le vendredi, s’il s’est organisé un petit party dans le parc avec tous les amis, la personne n’a peut-être pas envie d’être stigmatisée. Mais elle va peut-être revenir la journée même », a-t-elle observé.

Des actions dès 2017

En 2017, le gouvernement libéral de Philippe Couillard s’était vu forcé d’apporter des modifications à la loi pour réduire les risques de fuites dans le réseau de la DPJ. Un an plus tôt, plusieurs fugues survenues au Centre jeunesse de Laval avaient mené à la nomination d’un expert indépendant, André Lebon, pour faire la lumière sur cette situation.

Dans son rapport déposé en 2016, M. Lebon — qui a depuis siégé comme vice-président à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse — avait soulevé le risque que de jeunes fugueuses aboutissent dans des réseaux de proxénètes et conclu que les coupes budgétaires effectuées par le gouvernement libéral dans le réseau de la santé et des services sociaux aggravaient le problème.

Pour y remédier, la ministre déléguée à la Protection de la jeunesse de l’époque, Lucie Charlebois, avait amendé son projet de loi « modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse » pour donner davantage d’outils aux centres jeunesses, notamment des « mesures d’empêchement » destinées aux jeunes placés à risque de fugues.

Plus de détails suivront.