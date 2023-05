État d’urgence à Baie-Saint-Paul et Saint-Côme face aux inondations

Les municipalités de Baie-Saint-Paul et de Saint-Côme ont eu recours à leurs mesures d’urgence lundi en raison d’inondations en cours qui ont forcé l’évacuation de dizaines de résidences en plus d’endommager plusieurs infrastructures routières. Au moins deux personnes manquent à l’appel.

À 12 h 05, la municipalité de Baie-Saint-Paul a déclenché ses mesures d’urgence. Depuis, la route 138, de même que plusieurs chemins et rangs de la municipalité de quelque 7300 habitants ont été fermés à la circulation routière en raison des pluies abondantes des dernières heures, qui ont entraîné le débordement des rivières du Gouffre et des Mares. Des ponts ont aussi été endommagés, tandis que des roulottes qui se trouvaient au camping Le Genevrier ont été emportées par la rivière des Mares, qui a aussi inondé plusieurs chalets qui se trouvaient sur ce site.

« C’est catastrophique, tout est complètement dévasté », a indiqué le propriétaire, Paul Labbé, au Devoir. Tout au long de la journée, il a regardé le ballet des roulottes de son camping emportées par la force du courant et venant se fracasser contre le pont en aval. « Tout allait bien, nous avions des réservations, nous nous apprêtions à accueillir les campeurs pour la saison, a-t-il expliqué. Puis en un après-midi, c’est 50 ans de ma vie que j’ai vu partir. »

« Le courant était tellement fort que ça a arraché des troncs, des branches. Ça a monté jusqu’ici », a raconté au Devoir Jean-Sébastien Proulx. Lui et ses parents ont dû être évacués de leur résidence au centre-ville de Baie-Saint-Paul lundi en raison de la montée rapide des eaux dans leur secteur. « L’eau a monté à une vitesse folle », ajoute M. Proulx, qui a trouvé refuge chez des proches épargnés par ces inondations.

Deux hélicoptères appartenant à la Sûreté du Québec (SQ) et aux Forces armées canadiennes ont par ailleurs été déployés lundi après que deux pompiers ont été emportés par le courant. Ceux-ci tentaient de venir en aide à des habitants affectés par la montée des eaux dans le secteur de Saint-Urbain, dans Charlevoix. Une enquête est en cours pour tenter de les retrouver, a indiqué la SQ lundi.

En point de presse en fin d’après-midi, lundi, le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, a pour sa part fait état de « deux personnes disparues », sans vouloir confirmer qu’il s’agit des pompiers en question. « Ce que je peux dire, c’est que ce ne sont pas des personnes de Baie-Saint-Paul », a-t-il dit.

Des résidents « isolés »

L’élu a toutefois indiqué qu’entre 60 et 80 personnes se trouvaient lundi après-midi dans l’aréna Luc-et-Marie-Claude après avoir été évacuées de leur demeure. Les enfants de deux garderies du centre-ville ont notamment été amenés dans cet aréna, où leurs parents ont pu les récupérer.

« Plusieurs résidences sont à risque d’effondrement, d’être emportées par la crue des eaux », a précisé le maire, tandis qu’environ 1000 personnes étaient « isolées » lundi en raison de la fermeture de liens routiers dans la municipalité. « Dans les prochaines heures, on va pouvoir aider d’autres personnes » ayant besoin d’être évacuées, a assuré Michaël Pilote.

Un avis de faire bouillir l’eau a par ailleurs été déclenché à Baie-Saint-Paul en raison d’un bris dans le réseau d’aqueduc. « On va s’attarder à réparer cette fuite dans les prochaines heures et on espère avoir un réseau d’aqueduc qui va marcher mieux que présentement », a déclaré M. Pilote. Cet avis, qui concerne toute la municipalité, devrait toutefois s’appliquer au moins pour les deux prochains jours.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, se rendra quant à lui mardi matin à Baie-Saint-Paul en compagnie des députés caquistes Jonatan Julien et Kariane Bourassa afin de prendre connaissance des ravages causés par la crue printanière, qui ont aussi forcé l’évacuation de plusieurs résidents dans la région de Québec, lundi.

style="min-height:600px" #inondations à @baiesaintpaul : Nous sommes en lien avec les municipalités affectées et nous suivons la situation de très près. La @sureteqc déploie ses effectifs pour soutenir le milieu. Je serai sur place demain avec mes collègues @karianebCAQ & @JJulienCAQ — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) May 1, 2023

Lanaudière écope

Dans la municipalité de Saint-Côme, dans Lanaudière, une douzaine de chemins ont été fermés à la circulation lundi et plusieurs résidences ont été évacuées en raison de la montée des eaux dans ce secteur. Un centre d’accueil a d’ailleurs été ouvert pour offrir un endroit où se loger aux personnes affectées par ces inondations.

Les résidents qui demeurent au Domaine du Lac France, à proximité du barrage du lac King, ont notamment été évacués, puisque celui-ci menace de céder, a indiqué le maire de Saint-Côme, Martin Bordeleau, en entrevue au Devoir. « On a peut-être une cinquantaine de résidences qui sont dans des secteurs à risque » en raison de la montée rapide du niveau de l’eau dans la rivière L’Assomption, a-t-il précisé.

« Les dommages sont très importants », a ajouté le maire, qui fait état de nombreux chemins et « ponceaux » qui ont été abîmés par ces crues printanières. La municipalité a d’ailleurs lancé un appel aux bénévoles disponibles pour aller remplir des sacs de sable afin de protéger les résidences menacées par ces inondations.

« On n’a jamais vu ça », a pour sa part lancé un résident de Saint-Côme, Bernard Paquin. « On n’a plus de rue, nous autres », dit-t-il, tout en précisant que sa demeure, située au bord d’un lac de la municipalité, a été épargnée par la montée des eaux. « Mais on a trois voisins près de chez nous qui sont complètement inondés. »

Les municipalités de Chertsey et de Sainte-Émélie-de-l’Énergie ont également déclenché l’état d’urgence, lundi, en raison de la montée des eaux, qui a isolé de nombreuses résidences sur leur territoire.

Avec Sébastien Tanguay