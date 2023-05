La pluie abondante fait craindre une crue des eaux dans plusieurs régions

Plusieurs cours d’eau et lacs de quelques régions du Québec restent sous la surveillance particulière de la Sécurité publique, lundi matin, alors que les prévisions météorologiques annonçaient des précipitations pour quelques jours dans la plupart d’entre elles.

En fin de nuit, une seule inondation moyenne était observée, à la baie Quesnel de la rivière des Outaouais à Rigaud, en Montérégie.

Une douzaine d’inondations mineures étaient signalées, mais dans presque tous les cas, la Sécurité publique mentionnait que la tendance du niveau de l’eau était à la hausse. C’était notamment le cas sur certaines berges des lacs des Deux-Montagnes, dans la région de Montréal, et Maskinongé en Mauricie, de même que près des rivières Petite Nation et des Outaouais, de la rivière des Prairies et même sur les berges de la rivière Noire et de la rivière Ouareau.

Une surveillance de quelques autres lacs et rivières était par ailleurs en cours.

Les avertissements de pluie transmis par Environnement Canada pour le début de la semaine restaient en vigueur lundi matin, dans plusieurs régions : l’Outaouais, Lanaudière, les Laurentides, la Montérégie, la Mauricie, le Centre-du-Québec, la Capitale-Nationale et Charlevoix.

Pour sa part, la Commission de planification et de la régularisation de la rivière des Outaouais prévoyait dimanche que les niveaux d’eau pourraient augmenter au-dessus des niveaux de pointe observés la semaine dernière le long de la rivière des Outaouais en raison du ruissellement additionnel généré par les précipitations. La Commission prévoyait d’ailleurs des inondations mineures dans les secteurs sujets aux inondations dans le tronçon allant de la région de Gatineau jusqu’à celle de Montréal.