Quoi retenir de la fin de semaine?

« Un peu de progrès » dans les négociations

Les fonctionnaires fédéraux ont fait « un peu de progrès » dans leurs revendications concernant leur rémunération et leur sécurité d’emploi lors des discussions menées cette fin de semaine avec les négociateurs du gouvernement fédéral, selon leur syndicat.

Dans sa première déclaration depuis qu’Ottawa lui a présenté son offre « globale finale actualisée » vendredi, l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) a écrit dimanche sur Facebook que les négociations se sont poursuivies jusque très tard samedi soir et qu’elles ont repris dimanche matin.

Samedi, le Conseil du Trésor a qualifié de son offre présentée la veille d’« équitable, de concurrentielle et de raisonnable », affirmant qu’elle « répond à toutes les revendications restantes » de l’AFPC et qu’elle touche à des enjeux comme le télétravail, l’ancienneté et la sous-traitance — trois points qui achoppaient dans les négociations. Une porte-parole de la présidente du Conseil, Mona Fortier, a confirmé que les négociations étaient toujours en cours.