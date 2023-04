Fortes pluies attendues à Montréal cette fin de semaine

Le ciel ensoleillé des derniers jours fait place à une lourde pluie : Montréal sera frappée par des précipitations d’intensité élevée à compter de samedi après-midi.

La grande région de Montréal se prépare à « deux épisodes de pluie plus forte », précise le météorologue à Environnement Canada, Gerardo Velonza. Le premier débutera samedi en milieu d’après-midi et devrait se poursuivre pendant la nuit, pour des précipitations atteignant dix à 20 millimètres. Après une légère accalmie dimanche en journée, la pluie devrait reprendre dans la nuit de dimanche à lundi. Entre 15 et 25 millimètres de précipitations sont à prévoir.

« On s’attend à avoir de la pluie pour une bonne partie de la semaine, jusqu’à mercredi », précise M. Velonza. Quelques averses pourraient néanmoins survenir vers la fin de la semaine.

« Pour Montréal, on parle d’un total de 30 à 50 millimètres » de samedi à mercredi, explique-t-il. « On est dans une période où on a des crues printanières. »

De l’Abitibi jusqu’à la région de Québec et Charlevoix, tout le sud du Québec devrait être touché par la pluie. C’est cependant dans la région de Montréal et dans les Laurentides que les précipitations les plus importantes sont attendues.