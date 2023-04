Ottawa investit un montant «historique» dans 11 projets de recherche

Ottawa investit un montant « record » de 1,4 milliard de dollars pour financer 11 projets de recherche d’envergure menés par des universités canadiennes. Si cet investissement fait beaucoup d’heureux, les appels à un financement supplémentaire en recherche se multiplient et le recteur de l’Université de Montréal (UdeM) « appuie sans réserve » les conclusionsd’un rapport allant en ce sens.

« L’objectif, c’est l’excellence. L’objectif, c’est d’être les meilleurs au monde, d’être la référence dans le monde et d’être le chef de file », a lancé le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, lors de l’annonce vendredi matin à l’Université Concordia. Cet investissement est fait par l’entremise du Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada, et ce sont 11 projets sur les 26 soumis au programme qui seront financés.

Un regroupement lancé par l’UdeM qui réunit des chercheurs d’autres universités a mis la main sur un montant de 124,5 millions de dollars pour faire avancer les recherches sur le développement de l’intelligence artificielle. Un « investissement historique », qui permettra notamment l’embauche de 28 nouveaux professeurs sur une période de sept ans.

« Il y a quatre branches de développement, précise le recteur de l’UdeM, Daniel Jutras. Celle qui est la plus pertinente pour la plupart des citoyens, c’est la santé. Il y a un enjeu très important de mise en oeuvre des découvertes en intelligence artificielle, comme la médecine de précision, d’instruments branchés, qui vont changer complètement la manière dont la médecine va se faire. »

En ce qui concerne les autres universités québécoises, un projet mené par l’Université McGill pour « se préparer face à la prochaine pandémie » et un autre mis sur pied par l’Université Concordia, qui vise à « électrifier la société et décarboner les collectivités », ont pu mettre la main sur un montant totalisant 288 millions de dollars.

Financement supplémentaire demandé

Dans un rapport diffusé en mars, le Comité consultatif sur le système fédéral de soutien à la recherche met néanmoins en lumière « les investissements énormes constatés dans d’autres pays et les niveaux d’investissement stagnants au Canada ». Il recommande notamment une augmentation d’au moins 10 % par an pendant cinq ans du budget total de base des conseils subventionnaires, hausse qui viendrait soutenir leurs programmes.

Daniel Jutras « appuie sans réserve les conclusions du rapport Bouchard » et les appels à un financement supplémentaire. « Nous sommes engagés dans un exercice de convaincre les autorités politiques au fédéral d’investir plus dans la recherche. On craint la fuite des cerveaux. La qualité de soutien financier, en particulier pour les étudiants de deuxième et troisième cycle, est largement inférieure à ce qu’on retrouve dans d’autres pays. »

Questionné sur la possibilité qu’il donne suite aux recommandations du rapport, le ministre Champagne a répondu au Devoir que « l’investissement en science, ce n’est pas une photo, c’est un film ». « Si vous regardez le film depuis 2016, avec des investissements de 16 milliards, nous avons mis la science au coeur de l’écosystème canadien », soutient-il, en se disant « très conscient des recommandations » du rapport. « C’est sûr qu’on veut continuer à investir en science, ajoute-t-il. Le passé est garant de l’avenir. »

L’importance de financer plus sérieusement la recherche fondamentale et indépendante, menée à l’initiative de chercheurs, est également soulevée. Le programme Apogée, estiment certains, donne des fonds à des projets très ciblés et nichés, sans régler le problème du financement général de la recherche.

« La recherche qui est initiée par les chercheurs, et non pas dictée par les politiques, c’est là que les idées et les grosses questions scientifiques sont posées. Oui, parfois, il y a des besoins politiques, un problème comme la COVID, par exemple, mais il ne faut pas faire ça aux dépens de tout le reste, indique Michel Cayouette, vice-président, recherche et affaires académiques et chercheur à l’Institut de recherches cliniques de Montréal. Souvent, les plus grandes découvertes scientifiques émergent de travaux complètement inattendus posant des questions très fondamentales. »

Il faut faire les deux, et le gouvernement « a beaucoup investi dans la recherche fondamentale », réplique de son côté Graham Carr, recteur et vice-chancelier de l’Université Concordia, avec comme preuve le projet Apogée de l’université. « Nous allons continuer à faire de la recherche fondamentale avec une partie de ce financement, dit-il. Mais, si la recherche est assez avancée, on peut passer à un autre niveau, qui est de s’interroger sur l’application de ces découvertes et qu’elles fassent partie de la vie quotidienne. »

Avec Pauline Gravel