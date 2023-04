Le pari du REM

D’ici la fin juin, les trains du Réseau express métropolitain (REM) transporteront leurs premiers passagers entre les stations de Brossard et la gare Centrale, au centre-ville de Montréal. Attendu depuis des années, ce nouveau service à haute fréquence, qui sera livré par phases au cours des prochaines années, risque de changer le portrait de la mobilité dans la métropole. Mais incitera-t-il les automobilistes à renoncer à leur voiture ? Pour l’instant, bien des questions demeurent.

L’arrivée du REM cause un branle-bas de combat sur les territoires qu’il traversera. Compte tenu de l’exclusivité détenue par le REM pour l’accès au pont Samuel-De Champlain, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a dû revoir en profondeur ses circuits d’autobus de manière à rabattre 29 de ses lignes vers les trois stations de Brossard, soit Panama, Du Quartier et Brossard. Les usagers du transport en commun qui, dans certains cas, montaient dans un autobus qui les menait directement au centre-ville de Montréal devront désormais faire un transfert dans une station du REM.

La Société de transport de Montréal (STM) a elle aussi commencé à revoir ses lignes d’autobus, d’abord à L’Île-des-Soeurs — où 60 % des déplacements se font en voiture à l’heure actuelle —, afin de les connecter à la nouvelle station du REM.

Tout nouveau tout beau

Les usagers du transport en commun seront-ils au rendez-vous et verront-ils des avantages à l’arrivée du REM ? Axel Fournier, porte-parole de l’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS), croit que oui. « Moi, je m’attends à ce qu’il y ait une augmentation de l’achalandage dès le premier jour où le REM entrera en fonction. Les gens vont être curieux et vont vouloir l’essayer, autant les automobilistes que les usagers du transport en commun », avance-t-il, tout en reconnaissant que les usagers du transport collectif n’auront pas le choix d’opter pour le REM.

Selon lui, malgré le transfert obligé au REM, la grande majorité des usagers du transport en commun devraient bénéficier d’un gain de temps ou d’un temps égal. Ce qui risque d’ajouter à l’attrait du service, c’est la grande fréquence du REM, avec des passages toutes les 3,5 minutes en période de pointe, et toutes les 7,5 minutes en période hors pointe, signale-t-il. « L’autobus arrive, on embarque dans le REM et il n’y a pas de risque qu’il y ait un événement de trafic ou un blocage dans la voie réservée. »

À terme, le service du REM s’étendra progressivement, avec une connexion à la station de métro McGill et, par la suite, jusqu’à l’ouest de l’île de Montréal, Deux-Montagnes et l’aéroport Montréal-Trudeau, ce qui augmentera l’attrait de ce service, rappelle-t-il.

Un service fiable ?

Le REM n’est pas à l’abri des pannes et des aléas de la météo, mais seul le temps pourra confirmer la fiabilité du service. CDPQ Infra, la filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) qui pilote le projet, a d’ailleurs reporté à deux reprises la mise en service du REM afin de mener des tests sur la fiabilité des composantes du REM et préparer les employés à diverses éventualités, comme des pannes d’ascenseur, des écrans non fonctionnels et des problèmes d’alimentation électrique.

La fiabilité du REM sera d’ailleurs un point majeur pour déterminer son succès, estime François Pepin, membre du conseil d’administration de Trajectoire Québec. « La qualité de la première expérience est très importante », avance-t-il.

Il dit toutefois avoir confiance que les usagers du transport en commun y trouveront leur compte, le RTL ayant redessiné son réseau. Il reste que selon lui, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et CDPQ Infra auront un défi de communication à surmonter sur la question de la tarification, notamment en ce qui a trait aux usagers qui utiliseront le REM sur le territoire de Brossard sans se rendre à Montréal, mais qui devront tout de même payer le tarif des zones A et B.

Le cas des automobilistes

En 2017, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) avait déposé un rapport très critique à l’égard du projet du REM. Les commissaires exprimaient des doutes quant à la capacité du REM à inciter les automobilistes à délaisser leur voiture. Ainsi, soulignait-on, les prévisions faisaient état d’un transfert modal de l’automobile vers le REM limité à 10 % en période de pointe du matin pour les quatre antennes du réseau. Et les commissaires notaient qu’environ 80 % de ces automobilistes se déplaceraient tout de même en voiture jusqu’aux stations.

François Pepin est d’avis que l’omniprésence des cônes orange à Montréal et la circulation difficile au centre-ville de Montréal devraient convaincre certains automobilistes de renoncer à leur voiture. « Il y a le prix du stationnement, le prix de l’essence et les travaux au centre-ville. Si les automobilistes essaient le REM et constatent que c’est beaucoup plus facile, ils pourraient l’adopter. »

De son côté, Axel Fournier ne s’attend pas à ce que les automobilistes renoncent d’emblée au transport motorisé. « Ils vont commencer par essayer le REM dans le contexte d’une sortie le soir ou d’un événement la fin de semaine, dit-il. Quand ils vont s’habituer au nouveau système, ils pourraient l’apprécier. »

« C’est anxiogène d’embarquer dans un système de transport en commun qu’on ne connaît pas, rappelle-t-il. La haute fréquence du REM toute la journée va réduire l’anxiété des usagers. Mais il faut qu’ils l’utilisent pour se l’approprier. »

Il anticipe même que l’intérêt pour le REM se maintiendra au-delà de la curiosité initiale. « Il ne faut pas oublier le contexte des travaux dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine qui font en sorte qu’il y a beaucoup de pression sur les ponts en ce moment. Et le REM va être probablement plus facile d’accès pour une bonne partie de la population que ne l’est le métro Longueuil, plus à l’est. »

Professeur à la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal, Jean-Philippe Meloche ne croit pas que le transfert modal de l’auto au REM va s’opérer au lendemain de la mise en service du REM, mais plutôt de façon progressive. « Des gens qui, autrement, auraient été obligés de prendre leur automobile vont faire le choix d’aller habiter dans une zone qui est bien desservie par le REM, explique-t-il. Donc, à long terme, ceux qui avaient l’intention de laisser leur automobile pour prendre le REM vont probablement déménager [dans les zones bien desservies par le REM] avant de le faire. »

Malgré la pandémie et le télétravail, CDPQ Infra maintient ses prévisions d’achalandage établies en 2016 pour le REM, soit 60 000 passagers par jour, en misant sur le développement immobilier autour des stations qui est plus important que celui anticipé.

La ligne du REM qui relie Brossard à la gare Centrale comprendra cinq stations. À terme, le REM comptera 26 stations avec un réseau s’étendant sur 67 kilomètres. Le coût du projet a été estimé à 6,9 milliards de dollars, mais en octobre dernier, CDPQ Infra avait prévenu que la facture pourrait augmenter.