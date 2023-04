Après que les policiers aient défoncé la mauvaise porte, une famille est indemnisée

La Ville de Montréal versera 145 000 $ à titre d’indemnité aux membres d’une famille montréalaise traumatisés par une perquisition effectuée à leur domicile en février 2022 par des policiers qui s’étaient trompés de logement.

Il était environ 5 h 30, le matin du 17 février 2022, lorsque des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont défoncé la porte du logement de Brahim Tarhri, Hassani Asma et leurs quatre enfants, âgés d’entre 1 et 12 ans, pour y effectuer une perquisition. Après être entrés en trombe dans l’appartement situé dans Ahuntsic-Cartierville et avoir questionné les occupants, les policiers ont réalisé leur erreur. Ils s’étaient introduits dans le mauvais logement de l’immeuble.

À la suite de cet événement qui a bouleversé la famille, celle-ci a déposé une poursuite contre la Ville de Montréal en juillet dernier et lui a réclamé 242 000 $.

Panique et terreur

Selon les faits relatés dans la demande introductive d’instance déposée par Brahim Tarhri et Hassani Asma, les membres de la famille dormaient paisiblement lorsque les policiers font irruption dans leur logement. En entendant le vacarme dans l’entrée du logement, la mère de famille se précipite dans la garde-robe pour s’y cacher. Alors que le bébé d’un an se met à pleurer, M. Tarhri se précipite hors de la chambre pour tenter de comprendre ce qui se passe dans l’entrée. Dans l’obscurité, il aperçoit plusieurs policiers armés de fusils d’assaut, peut-on lire dans la poursuite. Il crie à ses enfants de rester dans leur chambre et de ne pas en sortir, peu importe ce qui arrive.

Les policiers braquent alors leurs armes sur les parents en les sommant de mettre leurs mains sur leur tête et de ne pas bouger. Les parents, qui obtempèrent, sont totalement paniqués et sous le choc, selon les documents de la poursuite. « Complètement désemparés, ils craignaient que leur famille et / ou eux-mêmes se fassent abattre dans leur propre demeure », soulignent les demandeurs.

Après discussion, les policiers ont cependant compris qu’ils s’étaient trompés de logement et que l’individu qu’ils cherchaient habitait un autre appartement de l’immeuble. Ils ont alors quitté les lieux. « Les demandeurs considéraient qu’ils venaient de passer à deux doigts de la mort », indique la requête.

Un policier serait cependant revenu pour présenter ses excuses aux parents. Plus tard, en après-midi, un commandant et son adjoint seraient également venus au logement pour s’excuser.

« Il est totalement inacceptable [qu’]une escouade tactique d’une des plus grandes villes au Canada se trompe d’adresse et défonce un logement rempli de citoyens innocents et de leurs jeunes enfants, armes d’assauts chargées en main », estiment Brahim Tarhri et Hassani Asma dans la poursuite déposée contre la Ville. Selon eux, les policiers auraient dû faire les vérifications qui s’imposent avant d’investir leur appartement.

À la suite de cet événement, la famille soutient ne plus se sentir en sécurité dans le logement. L’intervention policière a affecté psychologiquement les parents. M. Tarhri a dû quitter son emploi et des expertises ont confirmé son incapacité temporaire de travailler. De leur côté, les enfants ont développé des troubles du sommeil, indiquent les documents judiciaires.

La famille a donc réclamé de la Ville un montant de 242 000 $ pour les dommages subis.

Montant « raisonnable »

Après avoir mené enquête, la Ville de Montréal a conclu que les risques de se voir condamnée à la suite de cette bévue policière étaient élevés. Elle a donc entrepris des négociations avec les demandeurs dans le but de conclure une entente hors cour.

Un règlement est finalement intervenu et la Ville a convenu de verser une somme de 145 000 $ à la famille de Brahim Tarhri et de Hassani Asma. Ce montant inclut la valeur des dommages moraux pour chaque membre de la famille ainsi que la perte de salaire de M. Tarhri, indiquent les documents de la Ville. Lors la réunion hebdomadaire du comité exécutif mercredi, les élus montréalais ont approuvé cette entente.

« Selon notre évaluation de la preuve au dossier et de la jurisprudence applicable, il s’agit d’un montant raisonnable, compte tenu des risques et aléas d’un procès dans cette affaire », écrivent les avocats de la Ville dans les documents soumis aux élus.

« Nous sommes satisfaits du règlement dans ce dossier qui permet à mes clients de tourner la page sur cet événement et passer à autre chose », a pour sa part commenté l’avocat de la famille, Me Paul Kalash, dans un courriel vendredi.