La crise du logement préoccupe dans l’est de Montréal

La flambée des loyers et la rareté des logements disponibles sèment l’inquiétude dans l’est de Montréal, où les attentes sont grandes en matière de revitalisation de ce secteur confronté à un manque d’espaces verts et à une quantité importante de terrains contaminés.

« Les gens sont obligés de payer plus cher pour leur loyer, donc ils n’ont pas le choix de couper dans la nourriture », a soulevé vendredi le président et chef de la direction de la Société de développement Angus, Christian Yaccarini, dans le cadre d’un forum stratégique sur l’immobilier organisé par la Chambre de commerce de l’est de Montréal.

Devant une salle comble à Anjou, il a alors affirmé avoir constaté une augmentation de 45 % des demandes dans la banque alimentaire Chic Resto Pop, située dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Une situation qu’il a attribuée à la flambée des loyers que connaît l’est de Montréal. « Il y a une stratégie à faire pour cesser cette hausse critique des loyers », a-t-il insisté.

Selon des données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le taux d’inoccupation des logements locatifs a chuté l’an dernier à 0,4 % dans les arrondissements d’Anjou et de Saint-Léonard, tandis que seulement 1 % des appartements étaient disponibles pour la location dans Pointe-aux-Trembles ainsi que dans la ville liée de Montréal-Est. Le loyer moyen a pour sa part grimpé en moyenne de 145 dollars l’an dernier dans les secteurs d’Anjou et de Saint-Léonard, pour atteindre 938 dollars.

« Le canari dans la mine actuellement, c’est qu’on réduit la cadence de mises en chantier alors qu’il faudrait la doubler », a pour sa part fait valoir le président-directeur général de l’Institut de développement urbain du Québec, Jean-Marc Fournier. Ce dernier faisait ainsi référence à un rapport de la SCHL publié jeudi faisant état d’une baisse importante des mises en chantier l’an dernier. Une tendance qui devrait se poursuivre cette année, entrevoit l’organisme fédéral.

Logements sociaux

Présente à ce forum aux côtés de M. Fournier, la directrice générale de Bâtir son quartier, Édit Cyr, a toutefois prévenu que la construction locative dans l’est de Montréal ne doit pas se faire en omettant de tenir compte des besoins en matière de logements sociaux dans ce secteur, dans un contexte où l’arrivée éventuelle d’un mode de transport en commun structurant – autrefois appelé « REM de l’Est » – pourrait créer « une pression sur le prix des terrains ».

« Il faut d’ores et déjà s’assurer qu’il y ait une mixité et que les populations résidentes et moins nanties puissent aussi bénéficier de ce développement-là », a fait valoir Mme Cyr. Une vingtaine de militants ont d’ailleurs manifesté vendredi matin devant le Club de golf Métropolitain d’Anjou, où ce forum avait lieu, pour interpeller Québec sur l’importance de financer davantage la construction de logements sociaux dans la métropole. Ceux-ci souhaitaient aussi dénoncer la fin annoncée du programme AccèsLogis, qui a été remplacée par le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ), qui ne fait pas l’unanimité.

« C’est une honte », a par la suite lancé un manifestant venu interrompre l’allocution de la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, en fin d’avant-midi. L’élue a pour sa part assuré que le gouvernement Legault entend s’attaquer à la crise du logement qui sévit dans l’est de Montréal, notamment en y facilitant l’acquisition de bâtiments de logements afin de sortir ceux-ci « de la logique du profit privé ».

Quant à la fin d’AccèsLogis, la ministre a fait valoir que ce programme, qui finançait la construction de logements sociaux au Québec depuis 1997, ne répondait plus « aux besoins actuels », notamment à Montréal. Le PHAQ, pour sa part, fera l’objet de modifications « dans les prochaines semaines » afin d’être bonifié, a affirmé Mme Duranceau, sans vouloir faire une « annonce » en ce sens vendredi.

Chose certaine, l’intérêt est grand pour ce programme, qui a reçu plus de demandes de subventions qu’avait prévues le gouvernement Legault, a affirmé la ministre en marge de ce forum. La ministre se montre d’ailleurs optimiste que les exigences inscrites dans ce programme contribueront à accélérer la réalisation de logements abordables au Québec.

« Après 12 mois, il faut que tu aies donné ton contrat au contracteur. Donc, par la définition du programme, les choses devraient aller plus vite », a-t-elle affirmé.

La ministre s’est par ailleurs dite préoccupée par les coûts « parfois astronomiques » qui doivent être déboursés pour chaque « porte » dans les projets de logements sociaux. Une situation à laquelle elle souhaite s’attaquer. « C’est notre argent à tous qui sert à financer ces projets-là, donc je pense qu’on a une responsabilité que ça sorte à un prix qui est raisonnable. »