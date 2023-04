Le nombre de lésions explose chez les travailleurs étrangers temporaires

Les travailleurs étrangers temporaires au Québec sont près de cinq fois plus nombreux à se blesser au travail et à contracter des maladies liées à leur emploi qu’il y a six ans.

Les lésions professionnelles acceptées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) se sont chiffrées à 3541 pour l’année 2022.

Au total, ces migrants temporaires ont fait 5648 réclamations pour des lésions, selon un document obtenu en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. C’est donc 2000 réclamations des travailleurs temporaires qui n’ont pas été acceptées — ou pas encore été acceptées — par la CNESST.

Ce nombre est près de cinq fois plus élevé qu’il y a six ans, lorsque la courbe a commencé à monter : en 2016, la CNESST avait compté 727 lésions acceptées.

Le nombre total de travailleurs étrangers temporaires a aussi triplé durant la même période. Il est donc également en croissance, mais ne s’est pas multiplié aussi vite. Autrement dit, le nombre de travailleurs blessés ou malades à cause de leur emploi augmente plus rapidement que leur nombre total.

Le Devoir rapportait déjà en 2021 que ces lésions étaient en augmentation. Le secteur de la fabrication des biens non durables était alors particulièrement concerné, surtout le secteur de la fabrication d’aliments, où il y a de plus en plus de travailleurs temporaires.

Plus de plaintes

Les plaintes quant aux normes du travail ont aussi augmenté dans les dernières années chez les temporaires, passant de 16 en 2019 à 477 l’an dernier. Si la tendance se maintient, l’année 2023 atteindra un nouveau record, car 197 plaintes ont été déposées seulement pour les trois premiers mois de l’année. Les plus fréquentes ont été des plaintes pécuniaires pour 144 cas, alors que 115 plaintes concernaient du harcèlement psychologique ou sexuel. Les autres motifs sont les congédiements sans motif valable et suffisant, les pratiques interdites ou les disparités de traitement.

Plusieurs études montrent que les immigrants en général sont surreprésentés dans des catégories d’emploi plus à risque et par conséquent dans le nombre de lésions professionnelles. Ils constitueraient « jusqu’à 80 % des dossiers admis en réadaptation sur l’île de Montréal », selon une étude exploratoire de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST).

Les travailleurs d’agences de placement, en majorité des immigrants, sont trois fois et demie plus à risque de lésions professionnelles, selon une étude de la Direction de la santé publique de Montréal.

Les immigrants font partie des clientèles prioritaires ciblées dans le plan stratégique 2020-2023 de la CNESST.

Quant aux travailleurs étrangers temporaires, plusieurs mesures pour faciliter leur cheminement ont été prises au fil des années. Le ministre du Travail Jean Boulet a récemment annoncé que l’Escouade prévention, une équipe d’abord éphémère, devenait permanente. Cette escouade donne des ateliers aux travailleurs étrangers temporaires pour les informer des normes du travail au Québec, notamment en espagnol.

Les immigrants temporaires ne sont évidemment pas les seuls à se blesser ou à contracter des maladies liées au travail. En 2022, la CNESST a recensé 216 décès liés au travail, a-t-on indiqué par communiqué à l’occasion du Jour de deuil, un nombre plus élevé que les années précédentes. Au total, la Commission a compté 161 962 lésions professionnelles dans la population québécoise en général pour cette même année. « Derrière chaque statistique, il y a une personne, une vie perdue ou bouleversée à jamais », a déclaré Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST.