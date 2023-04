Des Montréalaises harcelées dans la rue dès l’âge de 10 ans

Des Montréalaises mineures, certaines d’à peine 10 ans, se font harceler par des inconnus dans les lieux publics, révèle un rapport dont Le Devoir a obtenu copie.

« J’avais 12 ans, c’était la première fois que j’allais acheter du pain […] quand je reviens il y a une voiture qui avance et [l’homme au volant] me dit […] Tu veux baiser avec moi ? », raconte l’une des 26 participantes à la recherche. Cette dernière est basée sur des groupes de discussion menés en 2022, auprès de résidentes du Grand Montréal âgées de 11 à 32 ans, à propos du harcèlement de rue subi lorsqu’elles étaient mineures. La plupart d’entre elles disent en avoir vécu pour la première fois à l’âge de 10 ou 11 ans.

Ce type de harcèlement comprend « tous les propos et gestes commis par des personnes anonymes dans l’espace public qui prennent la forme de différents types de violence », détaille Mélusine Dumerchat, autrice du rapport Le harcèlement de rue envers les jeunes : de la recherche à l’action. Le harcèlement de rue peut se manifester par des demandes de faveurs sexuelles, mais aussi des insultes, des attouchements, du voyeurisme ou de l’exhibitionnisme, énumère la chercheuse doctorale en sociologie à l’UQAM.

On parle peu de ces situations vécues par les jeunes, souligne Mme Dumerchat, tout en pointant la difficulté d’avoir accès à la parole des mineures à ce sujet.

D’où la nécessité de mener une recherche qui révèle notamment que les harceleurs sont bien au fait qu’ils visent des adolescentes et des préadolescentes, soutient-elle. « Plusieurs disent qu’elles ont été harcelées alors qu’elles étaient en uniforme scolaire », dit Mélusine Dumerchat.

En plein jour, sur le chemin de l’école

Selon la recherche, les harceleurs sont majoritairement dans la trentaine ou la quarantaine et proviennent de différentes classes sociales. Ils commettent souvent ces gestes en plein jour et dans certains lieux que fréquentent les mineures au quotidien, comme leur quartier ou le chemin de l’école.

Plus elles vieillissent, moins elles sont harcelées, constatent les participantes. « Pour elles, c’est lié avec le fait qu’avec le temps, elles ont développé des tactiques d’évitement, dont notamment se priver de sorties. Mais ça peut être aussi d’éviter certains lieux, certains moments et être sur ses gardes constamment », souligne Mme Dumerchat.

En plus d’être à caractère sexiste, le harcèlement de rue décrit par les participantes est souvent aussi raciste et grossophobe. « Je ne pourrai jamais dire que j’ai vécu cette expérience seulement parce que je suis femme et non parce que je suis femme noire », dit l’une d’entre elles.

Dans bien des cas, les témoins de ces scènes n’interviennent pas pour offrir leur aide, déplore Audrey Simard, organisatrice communautaire du Centre d’éducation et d’action des femmes, partenaire de la recherche.

Une participante raconte d’ailleurs que « souvent, il y a des gens, mais on a l’impression qu’ils ne sont pas vraiment là avec nous ». « Tu te sens mal. Tu sais que ce n’est pas normal, mais en même temps tu te dis “ouais, mais vu que personne ne réagit, peut-être que c’est juste un compliment, que c’est juste normal” », relate une autre.

La plupart des participantes disent avoir peu confiance en la police pour dénoncer ce qu’elles ont vécu, soulève Mélusine Dumerchat. « On nous pousse tout le temps à dénoncer, mais dénoncer où et comment et pourquoi, si on n’est jamais écoutées ? », s’interroge l’une d’entre elles.

Elles affirment avoir été souvent déçues de la réaction d’adultes de leur entourage à qui elles ont décidé de se confier. Plutôt que d’offrir du soutien, ceux-ci vont les mettre en garde de ne pas sortir à une certaine heure ou de ne pas s’habiller d’une telle façon, dit Mme Dumerchat. « Comme si finalement le harcèlement de rue, c’était à elles de l’éviter, c’était leur responsabilité. »

Traumatisées

Ces expériences de harcèlement ont laissé des marques aux participantes, soulève Audrey Simard. Durant la recherche, « j’ai entendu beaucoup les mots : traumatisme, traumatisée, trauma jusqu’à en faire de l’insomnie », énumère-t-elle.

Certaines racontent avoir paniqué quand elles ont été harcelées, car elles n’avaient pas été outillées pour se défendre. « Il y en a plusieurs qui développent sur le tas, en fait de façon autodidacte, des stratégies d’autodéfense », souligne Mélusine Dumerchat.

Après avoir vécu du harcèlement, plusieurs participantes ont dit se méfier systématiquement des hommes inconnus, rapporte Mme Simard. « Ça a commencé à 10-12 ans et déjà, il y en a qui disaient : “je détestais d’avance tous les hommes que je rencontrais”. »

Davantage de sensibilisation et d’éducation concernant le harcèlement de rue sont nécessaires, affirment les Montréalaises ayant pris part à la recherche. « J’en veux à l’école, parce qu’on n’en parle pas. Nos parents ne peuvent pas tout nous apprendre », dit l’une d’entre elles.

Joint par Le Devoir, le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dit s’être engagé à « renforcer ses actions de sensibilisation et d’éducation avec ses partenaires communautaires et institutionnels afin de prévenir ces comportements inacceptables dans tous les espaces publics ».

Les résultats de la recherche sont « révoltants et témoignent de la nécessité de combattre collectivement ce phénomène qui a été trop longtemps banalisé », ajoute Catherine Cadotte, attachée de presse principale de Mme Plante.