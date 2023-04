La SPCA réclame une meilleure protection juridique des animaux d’élevage

Plus de 20 000 personnes en une dizaine de jours ont signé le manifeste de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA de Montréal) qui réclame un meilleur encadrement juridique des conditions de vie des animaux d’élevage au Québec.

Contrairement aux animaux de compagnie, les animaux destinés à la consommation ne sont pas protégés par les principales dispositions de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, adoptée en 2015 par le gouvernement du Québec.

« La société québécoise, pourtant reconnue pour ses valeurs progressistes, accuse un retard important face aux nombreuses nations à travers le monde qui ont adopté depuis des décennies des lois ou règlements dictant des normes de soins obligatoires pour les animaux destinés à la consommation », peut-on lire dans le manifeste qui avait été signé, lors de son lancement, par une trentaine de personnalités publiques, dont le réalisateur Xavier Dolan, l’animatrice Christiane Charette, le cardiologue Martin Juneau et le professeur de droit Frédéric Bérard.

La Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal stipule que les activités agricoles — si elles sont menées selon les « règles généralement reconnues » — sont exemptées des articles 5 et 6 de la mesure législative. Ces articles interdisent à quiconque de causer de la détresse à un animal et de compromettre son bien-être ainsi que sa sécurité en ne lui fournissant pas « les soins propres à ses impératifs biologiques ».

« On a un système à deux vitesses, dénonce en entrevue Me Sophie Gaillard, directrice générale par intérim de la SPCA de Montréal et directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques de l’organisme. D’un côté, on a nos animaux de compagnie, qui sont relativement bien protégés, et de l’autre, on a les animaux d’élevage, qui sont complètement laissés pour compte par la loi. »

Les « règles généralement reconnues » mentionnées dans la Loi sont déterminées par les codes de pratique élaborés par le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage, un organisme canadien. Les représentants de l’industrie de l’élevage occupent généralement plus de la moitié des sièges aux comités qui sont chargés d’élaborer ces codes de pratique.

« Tout le pouvoir de légiférer est donné sous forme de chèque en blanc à l’industrie, qui peut déterminer ce qui est standard ou pas, et donc ce qui est légal ou pas aux termes de la loi », indique Me Gaillard, qui rappelle que les animaux sont des « êtres sensibles » qui ont des « capacités émotionnelles et cognitives complexes ».

Pratiques peu connues

Ainsi, en vertu de la législation en vigueur, un producteur peut couper la queue de ses cochons, puisqu’il s’agit d’une intervention acceptée par le code de pratique qui régit l’élevage des porcs. Mais un individu qui couperait la queue de son cochon de compagnie ou encore d’un chat ou d’un chien pourrait faire l’objet d’une poursuite puisqu’il contreviendrait à la Loi.

Une série d’articles publiés en janvier dans Le Devoir levait le voile sur certaines pratiques de l’industrie d’élevage peu connues du public, notamment la castration des porcelets sans anesthésie, l’élevage des truies en gestation dans des cages individuelles les empêchant de bouger, la séparation du veau de la vache laitière dès sa naissance ou encore l’élevage des poules pondeuses dans des cages conventionnelles interdites en Europe depuis 2012.

Selon Sophie Gaillard, il est « plus que temps » que le gouvernement du Québec adopte une loi ou un règlement afin de déterminer lui-même ce qui constitue des conditions de vie acceptables pour les animaux d’élevage.

« On a l’impression qu’on a l’appui de la population derrière nous », ajoute-t-elle, en brandissant un sondage mené à la fin mars par Léger pour le compte de la SPCA. Dans le cadre de ce coup de sonde effectué auprès de 1062 Québécois, 92 % des répondants ont dit être « tout à fait en accord » ou « plutôt en accord » avec l’idée que le gouvernement du Québec adopte une loi ou un règlement pour encadrer les conditions d’élevage des animaux destinés à la consommation.

Protection suffisante

Mais selon le directeur général de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Charles-Félix Ross, les animaux d’élevage disposent déjà au Québec d’une protection juridique suffisante.

« Je trouve que la campagne de la SPCA est exagérée, lance-t-il. C’est faux de dire que les animaux ne sont pas protégés juridiquement. » En plus des codes de pratique, qui encadrent l’élevage des animaux de ferme, les codes de déontologie des vétérinaires et des agronomes qui travaillent à la ferme leur imposent de dénoncer toute situation inacceptable, mentionne-t-il.

« Mais est-ce que des pratiques pourraient être revues ? Peut-être », ajoute-t-il. La science évolue et les « attentes sociales » aussi, dit Charles-Félix Ross. À titre d’exemple, les queues des vaches étaient auparavant coupées sur les fermes laitières, une pratique qui est par la suite devenue interdite, rappelle-t-il.

« Le système est perfectible, mentionne M. Ross. Mais est-ce que le système est aussi terrible que ce que [la SPCA] décrit ? Pas du tout. »