Le directeur d’une RPA de Montréal accusé d’avoir fraudé le CIUSSS

Le directeur d’une résidence privée pour aînés à Montréal aurait facturé à l’État des services aux résidents qui n’ont jamais été prodigués.

L’Unité permanente anticorruption (UPAC) affirme que Paul Asselin, âgé de 60 ans, aurait produit de fausses factures pour divers soins au nom de patients de la résidence Les Jardins de Jouvence, alors que ces locataires étaient absents.

Il demandait un remboursement pour ces soins au Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’île-de-Montréal, indique l’UPAC dans un communiqué.

La fraude présumée aurait duré plus d’un an, de mars 2021 à avril 2022. Elle est estimée à plus de 4000 $, selon l’UPAC.

Paul Asselin, directeur général des Jardins de Jouvence, dans le quartier Tétreaultville, a été accusé jeudi dernier de fraude de moins de 5000 $, de production et d’usage de faux documents. Il doit comparaître devant le tribunal le 31 mai.

Le CIUSSS a refusé de commenter directement l’affaire, mais Christian Merciari, assistant du p.-d.g., a assuré dans un courriel que l’agence revoyait son processus de vérification pour assurer un meilleur contrôle du mécanisme de paiement des factures.

La RPA Les Jardins de Jouvence n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire.