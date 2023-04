La publicité pour le microdosage prend les rues de Montréal d’assaut

Dans les rues de Montréal et sur les réseaux sociaux, les publicités aux couleurs flamboyantes proposant des produits de microdosage se multiplient. Se procurer de la drogue en ligne est un jeu d’enfant : en quelques clics, il est possible de recevoir chocolats ou friandises aux champignons magiques par la poste dans des emballages attrayants, même si c’est illégal. Pendant ce temps, la communauté scientifique s’active à démêler les réels effets de la consommation de microdoses.

Popularisées dans la Silicon Valley dès 2016 pour leurs vertus soi-disant thérapeutiques, les microdoses de LSD, de psilocybine — aussi connu sous le nom de champignons magiques — et de MDMA ont fait fureur dans les entreprises. Certains travailleurs prenaient régulièrement une quantité qui correspond à environ un dixième de la dose typique. Pour les champignons magiques, une microdose équivaut à environ 100 milligrammes. À cette dose, le consommateur ne ressent pas les effets psychédéliques de la substance.

À la sortie du métro Berri-UQAM, à Montréal, la compagnie Utopia affiche clairement ses couleurs : « la source de confiance du Canada pour les champignons psilocybes et ses dérivés », peut-on lire encore aujourd’hui sur les affiches de la compagnie basée en Colombie-Britannique. À Ottawa, deux boutiques indiquant clairement vendre des champignons magiques ont même pignon sur rue. Le Devoir les a visitées. Dans les deux cas, les marchands nous ont affirmé que la substance était décriminalisée en Ontario, mais la loi est claire : la production, la vente et la possession de champignons magiques sont illégales au Canada.

À écouter Balado | Le boom du microdosage de psychédéliques

Téléchargement...

Sur place, la police semble tolérer leurs activités, même si la substance n’est pas décriminalisée. Par courriel, le Service de police d’Ottawa a indiqué qu’il « évalue les plaintes sur une base individuelle afin de déterminer le bon plan d’action, ce qui peut mener à des enquêtes ». Il a aussi affirmé ne pas commenter des cas particuliers, comme ceux des deux boutiques visitées. Les propriétaires des entreprises, quant à eux, n’ont pas donné suite aux appels du Devoir.

Véritables bienfaits ?

Meilleure concentration, réduction de l’anxiété, créativité améliorée : les raisons invoquées par les adeptes pour consommer des microdoses sont multiples. Roxane Néron est consultante en microdosage et consommatrice à ses heures. Elle a découvert la microdose de champignons magiques dans une soirée entre amis, il y a une dizaine d’années, et a décidé d’arrêter l’alcool pour de bon il y a cinq ans. La microdose, « ça m’a énormément aidée dans mon chemin vers la sobriété », explique-t-elle. Au fil du temps, elle a fait plusieurs recherches sur le sujet et a développé ses connaissances, qu’elle partage maintenant sur les réseaux sociaux ou dans des ateliers.

Photo: Guillaume Levasseur Le Devoir

Maxime (nom fictif, car il craint des représailles) fait partie de ceux qui vantent les bienfaits thérapeutiques de la psilocybine, l’ingrédient actif des champignons magiques. « C’est vraiment une molécule fantastique, qui a le potentiel d’aider beaucoup de gens, voire de sauver des vies », avance celui qui a démarré sa propre compagnie de vente en ligne, Psilocybine Canada. L’ancien travailleur de la santé avait suivi, dans son ancienne carrière, avec un collègue neurologue aux États-Unis, un protocole pour aider une patiente atteinte de la céphalée de Horton, aussi appelée « migraine du suicide ». « Cette patiente a suivi le traitement de microdoses pendant trois mois, puis a complètement guéri », soutient-il.

Pour la Dre Gabriella Gobbi, professeure et chercheuse en psychopharmacologie au Département de psychiatrie de l’Université McGill, les études scientifiques sur les microdoses ne fournissent pas encore tous les résultats nécessaires à la mise en marché des substances, même si certaines données sont encourageantes. « Pour savoir si une microdose a un effet ou non, il faut faire des études randomisées avec placebo : des personnes prennent le placebo, d’autres prennent du LSD ou de la psilocybine. Le médecin observe, mais ne sait pas à quel groupe les gens appartiennent. » Et ces essais cliniques doivent être faits sur différents types de volontaires et conduits sur trois phases. Il faudrait donc encore attendre de trois à cinq ans pour avoir des études complètes et savoir si les bienfaits sont réels, ajoute la Dre Gobbi, qui étudie les effets des drogues psychédéliques sur des souris en laboratoire depuis une dizaine d’années.

« Ce qu’on a observé [en laboratoire avec les animaux], c’est qu’à doses plus faibles, le LSD agissait particulièrement sur les neurones de la sérotonine, et la sérotonine, c’est la substance dans notre cerveau qui est impliquée justement dans l’anxiété, dans l’humeur, dans la régulation de l’appétit […]. Donc, on a soulevé l’hypothèse que le LSD, à de petites doses, pouvait avoir un effet sur l’anxiété, tandis que, à hautes doses, c’était un dosage avec des effets négatifs, comme la psychose. »

Un marché de plus en plus lucratif

Depuis quelques années, les entreprises qui vendent et produisent des substances psychédéliques se multiplient. « Aux États-Unis, il y a maintenant 300 compagnies spécialisées. Plusieurs sont déjà en Bourse. Il y a donc un intérêt économique aussi très important pour [elles] », explique la Dre Gabriella Gobbi.

Depuis janvier 2022, Santé Canada autorise, grâce au Programme d’accès spécial, des médecins qui en font la demande à utiliser la psilocybine et la MDMA pour soigner certains de leurs patients. Dans la population en général, les statistiques sont encore embryonnaires. Selon l’Enquête canadienne sur l’alcool et les drogues menée par Santé Canada avec Statistique Canada, seulement 2 % des Canadiens disent avoir consommé des hallucinogènes en 2019. Il n’existe pas encore de données sur la consommation de microdoses.

Photo: Guillaume Levasseur Le Devoir

Même si la vente de psilocybine demeure interdite au Canada, Maxime a trouvé un moyen de distribuer ses produits légalement. Son entreprise utilise dans ses microdoses de la 4-AcO-DMT, une substance synthétique qui a exactement les mêmes effets que la psilocybine chez le consommateur. Santé Canada a confirmé au Devoir que « la molécule n’est actuellement pas contrôlée en vertu des annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ».

« Des études ont montré que la 4-AcO-DMT a un mécanisme d’action et des effets physiologiques et psychologiques similaires à ceux de la psilocybine. Il n’existe pas d’informations sur les risques que la molécule peut engendrer pour la santé », a aussi précisé par courriel le ministère. Il ajoute qu’il recueille actuellement des données et qu’il surveille les risques liés à la 4-AcO-DMT.

« Il y a très peu d’études sur la 4-ACo-DMT, donc il faut faire attention. Peut-être qu’on devrait aussi avoir une réglementation sur cette substance », avertit la Dre Gabriella Gobbi.

Assiste-t-on à une banalisation ?

Les multiples publicités dans la rue et sur les réseaux sociaux peuvent laisser présager une certaine démocratisation des substances. Pour Maxime, il faut faire attention. « C’est pour ça que nous, on priorise vraiment les microdoses et une optique clinique thérapeutique, mais pas récréative. On n’encourage pas les jeunes à commencer la consommation de grosses quantités de champignons magiques. Ce n’est pas ça du tout, la magie de la molécule », résume-t-il.

L’objectif de Roxane Néron, quant à lui, est de guider ceux qui commencent à consommer pour s’assurer qu’ils consomment de façon sécuritaire. « Moi, je suis un peu comme l’entonnoir pour quelqu’un qui se dit : “J’en ai entendu parler… Qu’est-ce que je fais avec ça ?” » Dans ses discussions avec les nouveaux consommateurs, elle essaie de cibler leurs intentions et de voir si cette pratique peut vraiment leur être utile. Elle considère toutefois que la microdose n’est pas un remède miracle : « Il reste que ça doit s’imbriquer dans un mode de vie sain », fait-elle valoir.

Roxane Néron admet aussi qu’il y a un danger, comme pour toutes les nouvelles tendances. Elle voit cependant des côtés positifs à libérer la parole sur le sujet. « En parler permet aussi de mieux informer, de mieux connaître les dangers, les pièges à éviter. Est-ce qu’il y a une banalisation ? Moi, j’aimerais peut-être mieux parler d’évolution des moeurs, peut-être. »

« Il y a beaucoup de pression en faveur de la légalisation, comme pour le cannabis. Et là, il faut être un peu plus prudent », pense pour sa part la Dre Gabriella Gobbi. Les études cliniques devront être terminées avant de pouvoir la considérer . La scientifique est d’avis que la prise de microdoses devrait se faire dans un encadrement professionnel, pour éviter les effets négatifs des substances.