Justin Trudeau à New York

Le premier ministre canadien se rend aujourd’hui à New York pour discuter développement durable et droits de la personne au sommet Global Citizen NOW.

Selon ce que Justin Trudeau a indiqué dans un communiqué, il y réitérera son engagement pour la défense du droit des femmes — dans un pays où plusieurs États multiplient les entraves au droit à l’avortement.

Depuis la Grosse Pomme, il fera aussi le point sur les 17 objectifs de développement durable auxquels le Canada a adhéré en vue du sommet de l’ONU prévu fin septembre.