Luttes d’autrefois toujours actuelles

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

La pandémie et la pénurie de main-d’oeuvre : deux grands écueils pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Un peu partout dans le monde, le 1er mai, Journée internationale des travailleurs, est un jour férié. « Sauf aux États-Unis et au Canada », déplore Caroline Senneville, présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), alors que cette commémoration revêt « une importance aussi grande que celle du 8 mars pour les femmes ».

Ironiquement, les racines de cette journée plongent au coeur de l’histoire ouvrière américaine : à Chicago, des employés déclenchent une grève importante le 1er mai 1886 pour réclamer un horaire de travail se limitant à huit heures par jour. « À cette époque, rappelle Caroline Senneville, les organisations syndicales étaient souvent considérées comme illégales. » Ce qui donnait aux autorités policières toute latitude pour les réprimer violemment.

Fériées ou pas, ces journées sont importantes, question de montrer le chemin parcouru des revendications d’autrefois. La présidente de la CSN, en poste depuis juin 2021, souligne aussi que le 28 avril est une journée de deuil national au Canada pour commémorer toutes les personnes décédées, blessées ou devenues malades sur leur lieu de travail. « Chaque année, les statistiques montrent encore l’importance de la santé et sécurité au travail. Un décès ou une amputation, ça frappe l’imaginaire, mais il ne faut pas oublier l’usure : quand on te force à répéter tous les jours les mêmes gestes, tu peux aussi te blesser. »

La pénurie de main-d’oeuvre : péril en la demeure

À quelque chose malheur est bon, dit l’adage. Les effets combinés de l’inflation galopante et de la rareté de la main-d’oeuvre dans pratiquement tous les secteurs de l’économie donnent aux 320 000 membres de la CSN un certain rapport de force, dont sur la question des salaires. Or, ce phénomène de pénurie n’est nouveau que pour ceux qui n’ont jamais pris la peine d’entendre les revendications syndicales ni observé avec attention les mutations profondes dans différents milieux de travail. Ce qui n’est pas sans affecter la santé et la sécurité de celles et ceux qui doivent être sur la ligne de front.

« On ne compte plus le nombre de négociations où l’on sonne l’alarme concernant la pénurie de main-d’oeuvre, dénonce Caroline Senneville. Ces discussions durent depuis des décennies, et à force de dénigrer les employés du secteur public, de diminuer leurs conditions de travail, on se retrouve avec un nombre incroyable de postes vacants, particulièrement dans les secteurs de la santé et de l’éducation. »

Si une partie de la population entretient encore des préjugés défavorables à l’égard des travailleurs de l’État, beaucoup d’autres comprennent leur importance stratégique et leur contribution essentielle au bon fonctionnement de la société. « Pendant la pandémie, bien des directeurs et des gestionnaires d’usine avaient très hâte que les écoles ouvrent enfin leurs portes, parce qu’elles avaient beaucoup de mal à fonctionner sans la disponibilité de tous leurs travailleurs. Encore aujourd’hui, plusieurs manufacturiers refusent des commandes parce que leur personnel est en nombre insuffisant pour les réaliser. »

Pour les citoyens, la frustration est souvent au rendez-vous, « car les services publics ne sont pas en dehors de l’économie », précise la présidente de la CSN. « Lorsqu’une éducatrice doit s’occuper de 40 enfants dans un service de garde ou qu’une urgence doit fermer par manque de personnel, ça affecte toute la population, et c’est toute l’économie qui ne fonctionne pas à son plein potentiel. Pour des services de qualité, il faut y investir les moyens nécessaires. » Avec à la clé des salaires qui en reflètent l’importance.

À ce chapitre, Caroline Senneville fonde beaucoup d’espoirs dans la présente négociation. Cette fois-ci, la CSN a décidé de se joindre à un nouveau front commun avec l’apport de la Centrale des syndicats du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ainsi que l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Cette force de frappe compte 420 000 membres, et s’exprime d’une seule et même voix.

« Que l’on parle des changements technologiques, du télétravail ou de la réduction de notre empreinte carbone, il nous faut une vision à la fois large et détaillée, capable d’envisager le moyen comme le long terme, affirme la présidente de la CSN. Le virage de la transformation des emplois, il ne faut pas le rater, parce que l’on risque de tomber dans le fossé ! »

