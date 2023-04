ChatGPT, une autre interférence dans les relations de travail?

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

Le numérique et les plateformes comme Uber ont déjà bouleversé le monde du travail, mais voilà qu’arrive ChatGPT, et avec lui, plusieurs craintes. Mais quel effet ChatGPT aura-t-il sur les relations de travail ?

« Est-ce qu’on va tous perdre nos emplois ? Ça fait longtemps que ces questions se posent dans le milieu universitaire. Au début, on pensait que l’intelligence artificielle (IA) allait faire disparaître 50 % des emplois », relate Julie Garneau, professeure en relations industrielles à l’Université du Québec en Outaouais. Aujourd’hui, on parle plutôt d’une transformation des emplois.

Avec sa capacité d’écrire des résumés, de répondre à des questions et de produire des textes formatés, ChatGPT pourrait accélérer certaines tâches. « C’est surprenant de voir la capacité de l’algorithme, et ce n’est que le début », croit Mme Garneau. Producteurs de contenus, journalistes, professeurs, agents de service à la clientèle, programmeurs, professionnels des ressources humaines : tous ces travailleurs pourraient se servir de ChatGPT pour synthétiser de l’information, créer des publications pour les médias sociaux, vérifier des lignes de codes, etc. « Il ne faut pas culpabiliser les gens qui adoptent ce genre de technologie. Ils ont une pression énorme pour produire, et ces outils les aident à gagner du temps et à se délester des tâches répétitives », affirme Mme Garneau.

Certaines entreprises pourraient ainsi être tentées d’engager moins d’humains pour confier certaines tâches à ces algorithmes. Or, les employeurs (comme les employées) devront rester à l’affût des enjeux et des effets que des outils comme ChatGPT engendrent, avertissent les experts.

Transparence

Créé par une compagnie privée (voir encadré), ChatGPT, comme les autres robots conversationnels, reste une boîte noire : sur quelles données est-il entraîné ? Comment fonctionne-t-il ? Impossible de savoir. « Avec l’IA, on ne voit pas tout ce qui se passe derrière. Et là on arrive au coeur des relations de travail », note Mme Garneau. Ce genre d’outil peut à la longue entraîner une perte et une décontextualisation des savoirs professionnels. « Est-ce que l’algorithme prend en compte le contexte de l’individu ? Le jugement professionnel devrait avoir préséance », souligne-t-elle.

« Là où ça devient un problème, c’est si l’outil est utilisé pour se substituer à la décision de l’humain sans remise en question, et non pour outiller ou pour brainstormer », avance Guillaume Pelletier, conseiller en éthique à la Commission de l’éthique en science et en technologie, un organisme du gouvernement du Québec. En effet, la loi prévoit un encadrement lorsque les décisions sont automatisées, mais si un humain prend telle quelle la recommandation d’une machine, le flou s’installe. Se pose alors la question de la transparence. De plus, comment remettre en question une décision si on ignore comment l’algorithme a pris sa décision ? « Dans les relations de travail, avec la pression, on prend parfois le chemin le plus court. Mais si on utilise ChatGPT pour prendre une décision et qu’il y a une erreur, qui sera responsable ? » interroge Mme Garneau.

Fiabilité

Si ChatGPT peut charmer avec sa parfaite maîtrise de la grammaire et de la syntaxe, il ne faut pas oublier qu’il n’a aucune obligation quant à l’exactitude des informations qu’il restitue. « ChatGPT n’a pas un souci de vérité », rappelle M. Pelletier. Méfiez-vous donc des informations qu’il fournit, malgré son excellente maîtrise de la langue. La présente version de ChatGPT a par ailleurs été entraînée sur des données jusqu’à 2021. Un peu comme Wikipédia et Google, qu’on a appris à utiliser et qui se sont améliorés à travers les années, plus ChatGPT sera alimenté par de nouvelles requêtes, plus il sera efficace.

Comme pour tous les algorithmes, ChatGPT est susceptible de reproduire les biais existants : sexisme, racisme, manque de représentation des communautés minoritaires, etc. Sans compter les questions éthiques et de plagiat.

Ceux qui utilisent ChatGPT doivent par ailleurs créer un compte, et leurs requêtes sont utilisées pour alimenter et entraîner l’algorithme. Cela pose des questions importantes dans le contexte du travail, où le travailleur alimente l’outil de données personnelles ou sensibles de son employeur. « En fournissant de plus en plus de données, ça alimente l’IA. Tout ça donne du pouvoir aux entreprises derrière ces algorithmes-là », remarque M. Pelletier.

Mieux comprendre, mieux encadrer

Encadrer ce genre d’outil est aussi un exercice complexe. « Les conventions collectives peuvent inclure des clauses technologiques, pour s’assurer que les employés seront proprement formés ou que des postes ne seront pas remplacés par les technologies, mais les syndicats n’ont pas le pouvoir de dire oui ou non à un outil technologique », explique M. Pelletier.  « Les outils informatiques relèvent du droit de gestion. C’est la prérogative de l’employeur d’amener une technologie pour améliorer la production de biens et de services », ajoute Mme Garneau. La professeure offre d’ailleurs des formations aux syndicats pour les éclairer sur les usages et les enjeux possibles.

Les gouvernements doivent également encadrer davantage l’IA. « Il y a le projet de loi C-27 qui s’en vient au fédéral [qui s’applique au contexte commercial]. L’Union européenne est déjà rendue un peu plus loin, mais tout ça va extrêmement vite, et pour réguler, ça prend du temps », observe M. Pelletier. Le ministre de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, s’est d’ailleurs dit préoccupé par la question au début avril et a rencontré six experts sur la question.

Pour comprendre tous ces enjeux, une meilleure littératie numérique sera nécessaire, autant du côté des employées et des gestionnaires que des syndicats. « Si les gens sont sensibilisés aux risques et aux biais, ils pourront mieux utiliser ChatGPT », juge M. Pelletier.

C’est quoi, ChatGPT ? « ChatGPT est un système d’apprentissage profond qui utilise le langage naturel et l’apprentissage automatique pour générer du contenu à partir d’une requête », résumait à l’émission Moteur de recherche du 19 avril la chroniqueuse Catherine Mathys. Développé par l’entreprise OpenAI, ChatGPT, pour Chat Generative Pre-trained Transformer, est un agent conversationnel utilisant l’intelligence artificielle (IA). Il fait partie de la famille des IA génératives, qui peuvent créer des images ou des chansons, par exemple. Plutôt que de construire des phrases selon la probabilité statistique qu’un mot se retrouve à côté d’un autre (comme nos téléphones qui nous suggèrent un mot lorsqu’on texte), ChatGPT s’appuie sur les relations contextuelles entre les mots pour générer une réponse. S’il fait beaucoup parler ces derniers temps, c’est parce qu’il est devenu accessible au grand public, qui peut converser avec lui. « C’est ce qui est nouveau : l’outil s’est démocratisé et est disponible gratuitement. Mais il y a un décalage entre la démocratisation et le niveau de sensibilisation par rapport aux risques et aux limites », conclut Guillaume Pelletier.  « Les ChatGPT de ce monde sont des outils qui participent à la fracture numérique entre ceux qui les possèdent et ceux qui les utilisent, et ceux qui en ont les moyens et les autres », avertit Julie Garneau.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.