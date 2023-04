La FTQ au front sur plusieurs luttes

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

Magali Picard, présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), qui compte plus de 600 000 membres, répond aux questions de notre collaboratrice sur la réforme en santé au Québec, la promesse d’une loi anti-briseurs de grève au fédéral et la récente protection des régimes de retraite, ainsi que sur l’importance, selon elle, d’un régime d’assurance médicaments public et universel.

Réforme en santé

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, parle beaucoup du projet de loi 15 comme de celui de la décentralisation. Pourquoi, selon la FTQ, est-ce plutôt le contraire ?

Magali Picard : Avec le projet de loi présenté, il n’y aura plus vraiment de gestion qui va se faire dans les régions du Québec. Tout sera centralisé. Nous n’avons pas de problème avec l’employeur unique suggéré, Santé Québec, mais nous ne voyons pas la part des régions et des directeurs régionaux à l’intérieur du conseil d’administration. C’est inquiétant, car il y a des disparités et des besoins particuliers en région à gérer.

Au lieu des 136 tables de négociation actuelles avec les syndicats, il n’y en aurait plus que 4. La FTQ s’oppose-t-elle à ces fusions ?

La FTQ appuie l’employeur unique, les quatre tables de négociation et l’ancienneté réseau à l’échelle du Québec. Nous discutons avec le gouvernement pour voir comment nous pouvons procéder sans mener une guerre dans le milieu syndical.

Mais une fusion d’accréditations, nous pouvons appeler cela du maraudage forcé, ce n’est jamais positif sur le terrain. Nous l’avons vécu sous le ministre Barrette. Les gens que nous représentons n’ont pas besoin de voir encore les syndicats se chicaner. Ce dont ils ont besoin, c’est de soutien, de nouvelles approches. Nous les avons entendus et nous allons collaborer.

Nous croyons qu’il y a d’autres moyens pour arriver aux mêmes fins en évitant ces fusions et nous en discutons. Je ne peux rien dire, sinon que le ministre Dubé est à l’écoute et que nous travaillons ensemble avec les partenaires syndicaux.

Comment vivez-vous ce projet de fusions alors que vous négociez des conventions collectives ?

Le moment est très mal choisi. Mais les négociations dans le secteur public touchent 400 000 personnes dans la santé, les services sociaux et l’éducation. Il y a des attentes sérieuses de leur part. Nous avons le devoir de représenter tous ces gens-là et de rester motivés.

Loi anti-briseurs de grève

Ottawa s’est engagé à déposer cette année une loi anti-briseurs de grève, pour laquelle les consultations ont pris fin en janvier. Qu’est-ce qu’une telle loi aurait changé dans la grève déclenchée par 155 000 fonctionnaires fédéraux ce mois-ci ?

Plusieurs fonctionnaires ont reçu de leur employeur des courriels les invitant à faire du télétravail durant la grève, à briser les lignes de piquetage. Cela n’a pas de bon sens, même si c’est légal. Dès qu’il y a des briseurs de grève, cela nuit à la capacité des syndicats de négocier et le rapport de force n’est pas équivalent. C’est incroyable que l’on doive encore se battre pour ça aujourd’hui !

Au Québec, nous avons des dispositions anti-briseurs de grève depuis 1977. Elles ne pénalisent pas les employeurs, mais assurent au contraire des négociations plus efficaces, plus rapides et de bonne foi. Si nous avions eu une loi au fédéral, nous n’aurions peut-être pas 155 000 fonctionnaires en grève aujourd’hui.

Un employeur qui recourt à des briseurs de grève devrait pouvoir être poursuivi ou mis à l’amende, et cela comprend le télétravail. D’ailleurs, la loi au Québec doit être mise à jour pour refléter cette nouvelle réalité.

Pensez-vous qu’Ottawa va tenir sa promesse ?

Nous avons toutes les raisons de le croire. Nous espérons que le gouvernement restera au pouvoir assez longtemps pour la tenir.

Régimes de retraite

Pendant des années, des syndicats se sont battus pour protéger les régimes de retraite à prestations déterminées en cas de faillite d’entreprise. C’est chose faite avec l’adoption du projet de loi C-228. Êtes-vous satisfaits ?

C’est une excellente décision. Et il faut les saluer, ces décisions-là, parce que nous en avons drôlement besoin.

Cependant, même si les engagements de retraite passent avant les créanciers garantis et non garantis, nous aurions voulu qu’ils soient vraiment au premier rang. Les retraités figurent plutôt juste après les institutions financières. Nous croyons, à la FTQ, que les banques sont mieux nanties pour faire face à une entreprise qui fait faillite qu’un travailleur à la retraite.

Mais être au deuxième rang, c’est mieux que d’être en bas de la liste des créanciers. Si la lutte doit être poursuivie, nous le ferons. Pour l’instant, nous savourons cette victoire, même si elle est imparfaite.

Le projet de loi a été présenté par la députée conservatrice Marilyn Gladu. Selon elle, il a pu être adopté parce qu’il a été réduit à l’essentiel pour faire consensus. Était-ce la bonne approche ?

Oui, parce que nous avons une victoire. Avant l’adoption de cette loi, nous étions dans le pire des scénarios. Nous avons désormais une base solide et nous verrons si nous devons reprendre cette lutte. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois.

Régime d’assurance médicaments public et universel

Pourquoi la FTQ prévoit-elle une campagne de plus en plus soutenue pour demander un régime d’assurance médicaments public et universel ?

L’existence d’un régime d’assurance collective couvrant les médicaments, obligatoire dès qu’il est offert par l’employeur, peut représenter un fardeau énorme pour les travailleurs qui gagnent près du salaire minimum et les travailleurs à temps partiel. Certaines personnes coupent dans les médicaments, faute de pouvoir joindre les deux bouts, et d’autres se retrouvent avec moins de 100 $ de salaire la semaine où elles doivent payer leur prime d’assurance.

Quant au régime public d’assurance médicaments, il ne couvre pas plusieurs médicaments et coûte quand même cher.

Les Québécois ont fait le choix, il y a longtemps, de vivre dans une société plus juste et plus égalitaire. Nous avons un gouvernement assez riche pour annoncer une réduction d’impôts. Avec le prix des médicaments qui a monté en flèche et ce fardeau pour certains travailleurs, il est plus important que jamais d’offrir un régime d’assurance médicaments public et universel.

Quel est le principal problème de la coexistence d’un régime public et de plusieurs régimes privés au Québec ?

C’est le coût. Étant donné qu’il y a plusieurs régimes, nous nous enlevons un grand pouvoir de négociation auprès des compagnies pharmaceutiques lorsque vient le moment d’aller chercher de meilleurs avantages, de meilleurs prix ou de couvrir plus de médicaments. Nous serions capables d’avoir une couverture bien meilleure pour bien moins cher s’il n’y en avait qu’un pour l’ensemble des Québécois.

À l’échelle du Canada, on estime que l’économie entraînée par un regroupement serait de 5 à 10 milliards de dollars par année.

