Garderies: revoir le plan à moyen et à long terme

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

« Notre réseau a présentement un grand besoin d’amour », annonce d’emblée Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ). Le réseau auquel elle fait référence est évidemment celui des centres de la petite enfance (CPE) et des responsables en services de garde en milieu familial, régis et subventionnés.

« Peu de temps après sa création en 1997, le réseau québécois des CPE était devenu un exemple à suivre, rappelle Mme Grenon. On venait même d’Europe pour s’en inspirer. Ce n’est plus le cas de nos jours. Au fil des ans, en particulier sous les derniers gouvernements libéraux, le réseau a été grandement négligé, et aujourd’hui, on en sent pleinement l’effet. »

Cette négligence se fait présentement sentir par une importante pénurie de main-d’oeuvre, et ce, dans tous les secteurs d’activité. « D’abord, on a de plus en plus de difficulté à convaincre de jeunes étudiantes et étudiants à s’inscrire au DEC en techniques d’éducation à l’enfance, car c’est le DEC qui offre la deuxième rémunération parmi les plus basses, poursuit-elle. Ensuite, même après dix ans d’expérience, une éducatrice ne reçoit pas un salaire compétitif, ce qui nous pose un problème de rétention du personnel. » Même son de cloche pour les autres métiers. « Par exemple, une responsable en alimentation qui quitte un CPE pour la cafétéria d’une école peut faire un gain de 8 $ de l’heure, illustre Mme Grenon. Il y a une nette distorsion entre la rémunération dans notre réseau et celle des réseaux scolaires et hospitaliers. Nous ne sommes pas compétitifs. »

Dans le cas des services éducatifs en milieu familial, la pénurie se fait surtout sentir par l’absence de relève. « Plusieurs de nos responsables en milieu familial ont ouvert leurs services au début du réseau et donc approchent maintenant l’âge de la retraite, explique-t-elle. Le problème est que, dans les conditions actuelles, on peine à trouver une relève. » De plus, le réseau doit aussi tenir compte de nouvelles réalités, notamment la présence toujours grandissante d’enfants présentant des difficultés. « Ces enfants ont besoin des services d’éducatrices spécialisées et nous sommes incapables de les attirer dans notre réseau, souligne Mme Grenon, ce qui alourdit considérablement la tâche de nos éducatrices régulières. »

Négociations en vue

Les négociations pour le renouvellement des conventions collectives s’amorcent et la FIPEQ les aborde en adoptant une nouvelle stratégie, soit la négociation commune. « Nous avons pris la décision de joindre nos deux voix, celle des employés des CPE et celle des RSE, car il y a suffisamment d’enjeux communs, avance Mme Grenon. En agissant ainsi, on espère que la force du nombre obligera le gouvernement à nous entendre, car nous avons des solutions à apporter. Il y aura évidemment deux tables de négociations afin de tenir compte des particularités des deux secteurs, mais nous tenons à parler d’une même voix. »

Mais au-delà des prochaines négociations et des gains qui pourront ou non être faits, Valérie Grenon croit que le gouvernement de la CAQ doit faire preuve d’initiative et accoucher d’un plan à moyen et à long terme pour le réseau public des services éducatifs à la petite enfance.

« La CAQ est sensible au problème, je l’admets, mais les solutions envisagées le sont toujours à court terme, déplore-t-elle. Par exemple, pour pallier la pénurie d’éducatrices, le gouvernement propose de réduire les exigences de la formation. Oui, cela permet de former plus rapidement davantage d’éducatrices, mais une fois arrivées en CPE, ces nouvelles éducatrices, qui n’ont pas reçu la formation complète, auront besoin d’aide, et ce sont les éducatrices régulières qui devront donc les appuyer, ajoutant ainsi à leur charge de travail. Au fond, en agissant ainsi, on finit par tourner en rond. »

Ce que Valérie Grenon propose, c’est d’arrêter de penser à court terme et se concentrer plutôt sur le moyen et le long terme. « On ne peut pas tout régler d’un coup, avance-t-elle. Il faut plutôt penser à moyen et à long terme et se doter d’un plan. Qu’attend-on du réseau d’ici quelques années ? Et une fois l’objectif fixé, quelles sont les actions à mettre en place pour y arriver ? Pour cela, il faut revenir à la fondation du réseau et au choix de société qu’il représente, soit un réseau public de services éducatifs à la petite enfance qui fera à nouveau notre fierté. »

