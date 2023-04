Santé et sécurité au travail: mieux vaut prévenir que guérir, plaide la CSD

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

À l’occasion de la journée de commémoration internationale des personnes blessées ou décédées à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui avait lieu le 28 avril, la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) a plaidé pour un retour à une approche de la santé et de la sécurité au travail centrée sur la prévention.

Combien cela vaut-il en compensation, de ne plus pouvoir prendre ses enfants dans ses bras parce qu’on a mal au dos ? Pour le président de la CSD, Luc Vachon, qui représente environ 72 000 travailleurs répartis entre 300 syndicats allant de la construction à l’agroalimentaire, il s’agit d’un faux dilemme.

« On fait le débat sur combien cela coûte et comment faire pour que cela soit moins cher, une fois qu’il y a eu des lésions, alors qu’à la base, c’est plutôt la prévention qui est au coeur des premières lois et des premiers débats », rappelle celui qui est à la tête de la CSD depuis 2017.

Conséquence de cette façon de faire : les conditions d’admissibilité se voient réduites, et les cas de plus en plus judiciarisés, soutient M. Vachon.

Selon lui, la perception selon laquelle la CNESST équivaudrait à un simple régime d’assurance est erronée et il est nécessaire de revenir à sa mission originelle : favoriser de bonnes conditions pour éviter les accidents de travail.

Moins de bras, plus d’accidents

Mais un obstacle majeur se dresse sur la route : la pénurie de main-d’oeuvre, qui met davantage de pression sur les milieux de travail et rend les travailleurs et travailleuses plus vulnérables aux blessures physiques, selon M. Vachon.

C’est le cas notamment pour le personnel de soutien à domicile et des ressources de type familial, qui s’occupent des personnes avec des déficiences intellectuelles ou des aînés. Ces travailleurs, qui évoluent dans des milieux de vie dont les conditions sont parfois déplorables et qui ont en plus été nombreux à être touchés par la pandémie, peuvent avoir de la difficulté à maintenir la même qualité de services. « Quand tu dois faire une journée de douze heures […] c’est sûr que le côté humain peut prendre le bord… », ajoute M. Vachon, qui représente notamment ces travailleurs du secteur privé.

La rareté de la main-d’oeuvre pourrait aussi avoir des effets sur la santé mentale des employés. Et cela s’observe dans des domaines où les risques physiques priment normalement. « Quand on voit une croissance des facteurs psychosociaux dans une industrie comme celle de la construction, c’est un indicateur des pressions qui existent dans les autres milieux de travail aussi », estime M. Vachon.

Pour lui, une hausse des salaires est inévitable si l’on aspire à attirer des employés, dans le contexte économique actuel. « Si on ajuste les conditions, on va avoir plus de monde, donc une baisse de la charge de travail », ce qui en retour, peut contribuer à limiter les accidents.

Quand travailleurs étrangersrime avec vulnérabilité

Si de plus en plus d’entreprises embauchent des travailleurs étrangers temporaires pour pallier le manque de personnel, ce ne peut être une solution à long terme, croit Luc Vachon. « L’agroalimentaire et le secteur manufacturier font appel à des travailleurs étrangers temporaires, mais c’est pour combler des besoins permanents ! » s’exclame-t-il.

Et si ce n’est pas simple de prévenir les accidents pour les travailleurs d’ici, c’est encore plus complexe de faire valoir son droit à un environnement de travail sécuritaire lorsqu’on est originaire du Mexique ou encore du Guatemala.

« Ces travailleurs qui viennent avec un permis fermé [les liant à un seul employeur] sont en situation de vulnérabilité extrême et cela ouvre la porte aux abus », estime M. Vachon.

Comité de travailleurs et agents de liaison

Dans le cadre de la modernisation de la Loi québécoise sur la santé et la sécurité au travail il y a un an, des dispositions intérimaires visant spécifiquement la prévention avaient été introduites, notamment l’instauration de comités de travailleurs et d’agents de liaison en santé et en sécurité dans tous les établissements ayant au moins 20 employés.

Ce sont des facteurs de succès, selon M. Vachon, mais ils ne règlent pas tout. « Il y aura plus de milieux de travail couverts par des mécanismes de prévention, mais quand on a un milieu où les personnes ont peu de moyens d’action, la grande partie de la responsabilité va quand même appartenir à l’employeur », déplore le syndicaliste.

Augmenter de manière importante les budgets de prévention à la CNESST représenterait une vraie garantie, selon M. Vachon. « On aura beau envoyer des chèques [en compensation], il reste qu’un bras, c’est long à repousser. »

