Pas question de sacrifier la santé et l’environnement au nom de l'industrie minière

En août dernier paraissaient les résultats d’un sondage Léger commandé par la Coalition Québec meilleure mine. Les résultats étaient clairs : les Québécois ne sont pas prêts à sacrifier leur santé et l’environnement pour les sociétés minières.

« Les résultats nous ont vraiment ravis et étonnés ; cela démontre le soutien de la population à une réforme ambitieuse encadrant l’activité minière », avance Rodrigue Turgeon, avocat en droit de l’environnement, porte-parole de la Coalition Québec meilleure mine (QMM) et coresponsable du programme national chez MiningWatch Canada. Il estime que ces réponses sont une preuve du décalage entre la volonté de la population et les lois dépassées. Le sondage de 18 questions, mené par la firme Léger en juillet 2022 auprès de 995 répondants de partout au Québec, a été effectué à l’approche de la campagne électorale provinciale de l’automne.

Une population conscientisée

Le sondage a permis à la Coalition de constater que les Québécois souhaitaient un changement, malgré le discours du gouvernement. « Nous avons été agréablement surpris », rapporte la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, présidente de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement, l’un des organismes membre de la Coalition. Il faut dire que la population remet de plus en plus en question les droits acquis des minières, leur manque de transparence et les effets sur la santé de ces exploitations, comme les dossiers du nickel dans le Port de Québec et de la Fonderie Horne l’ont mis en relief.

Dans le même sens, le sondage rapporte que plus de 2 personnes sur 3 (68 %) considèrent que l’industrie minière « engendre des impacts négatifs importants sur l’environnement », et 81 % sont d’accord que les vieilles mines doivent respecter les mêmes normes d’émission d’arsenic et d’autres métaux que partout ailleurs au Québec. Près de 90 % des répondants se disent fortement ou plutôt d’accord avec l’interdiction du rejet de déchets miniers dans tout lac, rivière ou milieu écologique sensible.

Finalement, 79 % des Québécois disent qu’on doit prioriser la santé et l’environnement. « Cela veut dire que certaines mines doivent cesser leur activité », explique M. Turgeon. En effet, « il est illusoire de parler de bonne santé si notre planète n’est pas en santé », rappelle la Dre Pétrin-Desrosiers.

Le sondage est révélateur de l’évolution des positions des Québécois sur l’industrie minière. Les répondants venaient de l’ensemble des régions du Québec, et pas uniquement des régions touchées. « Nous sommes ravis de voir que nous avons le soutien de l’ensemble de la population », confie le porte-parole. Dans le même ordre d’idées, les appuis ne viennent pas seulement des groupes environnementaux ; la Coalition rassemble une quarantaine d’organisations de tous les milieux : comités citoyens,organisations syndicales de travailleurs miniers, organismes pro-environnement, associations nationales et locales, communautés autochtones… « Cela rejoint beaucoup de gens qui voient les mines comme une menace à leur milieu de vie », explique M. Turgeon.

Des mines pour la transition écologique ?

Malgré tout, une question a divisé les Québécois dans ce sondage : la nécessité de réduire l’extraction minière pour lutter contre les changements climatiques. « Plus de la moitié des gens sont quand même d’accord. Cela dit, cette ambivalence a tout à voir avec la forte campagne de communication des gouvernements et de l’industrie minière », estime M. Turgeon. En effet, le discours de l’industrie comme celui du politique inclut l’industrie minière comme solution à la crise climatique, puisqu’elle fournit les métaux critiques et stratégiques qui entrent dans la fabrication de batteries, notamment.

Un argument que M. Turgeon balaie du revers de la main, affirmant que seules 3 mines sur les 23 en activité au Québec exploitent des minéraux critiques et stratégiques. Aux mines déjà en activité s’ajouteraient de nouvelles exploitations entraînant plus de déchets et d’émission de gaz à effet de serre. « Le gouvernement présente cela comme une mesure pour la transition socioécologique, mais le geste va au détriment de la qualité de l’environnement », soutient la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers. Et si l’argument économique est aussi souvent évoqué pour justifier ces exploitations (créer des emplois en région), les coûts économiques sur la santé sont rarement calculés.

Un mouvement en marche

Après la réalisation de ce sondage, la Coalition a publié une carte dont les effets ont été fracassants, selon Rodrigue Turgeon. Elle montrait l’essor minier qui touche les régions de l’Outaouais, de Lanaudière, des Laurentides et de la Mauricie, peu habituées à la présence de ces industries. « Cela a été un réveil brutal. Depuis, plusieurs municipalités ont réclamé une réforme de la loi sur les mines, pour faire en sorte que les décisions en aménagement du territoire soient prises par les municipalités et les communautés autochtones plutôt que laissées dans les mains des industries », rapporte M. Turgeon. Le thème de l’occupation minière dans les régions récréotouristiques et de villégiature s’est ainsi imposé dans la campagne électorale. « J’ai l’impression que nous sommes en train de changer la norme d’acceptabilité sociale », croit la Dre Pétrin-Desrosiers.

En novembre, la Coalition et quelques partenaires ont rencontré lors d’un congrès Blanchette Vézina, alors fraîchement nommée ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Celle-ci a par la suite annoncé des consultations publiques sur l’encadrement des minières. « Quels seront les gestes effectivement posés, cela reste à voir, mais nous espérons qu’ils refléteront la volonté de la population », conclut M. Turgeon. « La prochaine étape est de voir si cela va se concrétiser et donner des mesures politiques », appuie la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers.

Début des consultations sur l’encadrement minier Le 20 avril 2023 avait lieu le premier atelier de concertation nationale de la consultation sur l’encadrement minier. « Cela fait des années que nous souhaitons une consultation, indique Rodrigue Turgeon. Les lois datent de la ruée vers l’or en Beauce dans les années 1850, elles sont complètement archaïques et dépassées », estime-t-il. Le premier atelier de consultation, qui a eu lieu à Québec, a rassemblé une trentaine d’organismes nationaux représentant les municipalités, les organismes de protection de l’environnement (dont la Coalition) et l’industrie minière. Les dernières réformes, qui datent de 2013, ont « contribué à faire d’importants gains, mais cela ne suffit pas à freiner l’exploitation débridée », selon M. Turgeon. Or, la Coalition constate qu’on est encore loin d’une remise en question profonde du paradigme de l’exploitation minière. Même si la Coalition salue l’initiative de la consultation, « on reste dans une logique d’augmentation », souligne M. Turgeon. L’objectif de l’atelier est de « recueillir les préoccupations et les propositions constructives et innovantes pour favoriser le développement harmonieux des activités minières au Québec ». Or, selon le porte-parole de la Coalition Québec meilleure mine, ce genre d’exploitation doit faire l’objet d’une refonte en profondeur, et pas à la pièce.

