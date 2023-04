Sensibiliser les élus aux défis de l’urbanisme

Ce texte fait partie du cahier spécial Municipalités

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) organise une conférence sur l’urbanisme, dans le cadre de ses assises annuelles. Étalement urbain, changements climatiques, développement économique… Les municipalités doivent agir dans de nombreux domaines, qui leur demandent certaines connaissances.

« Le but de la conférence est de donner les clés de compréhension minimale pour que l’urbanisme ne soit pas qu’une procédure pour les élus », annonce Jean-François Sabourin, urbaniste et coordonnateur du Service-conseil en aménagement du territoire de l’UMQ.

Partir sur de bonnes bases

Intitulée Urbanisme 101. Pour s’y retrouver au-delà des procédures, la conférence se tiendra le jeudi 4 mai, à Gatineau, dans le cadre de la 101e édition des Assises de l’UMQ. Elle s’adresse aux élus municipaux, maires, conseillers et directeurs généraux pour leur donner les bases essentielles en urbanisme. Dans une première partie théorique, on expliquera aux participants le système d’aménagement au Québec. Puis, dans un second temps, la réflexion sera menée grâce à des mises en situation concrètes sous forme d’ateliers, qui seront suivis de discussions pour débattre des réponses.

Pour Jean-François Sabourin, s’il y a une chose à retenir, c’est qu’« il y a toujours plusieurs options pour arriver à un même résultat en aménagement du territoire. Chacune a ses avantages et ses inconvénients, en fonction du contexte politique ». En effet, l’urbanisme est une discipline large et complexe qui demande de nombreuses expertises. Les municipalités ont la responsabilité de bien des chantiers dans ce domaine et il peut être étourdissant parfois de trouver les bonnes réponses.

Toujours plus de responsabilités

« L’aménagement du territoire est l’une des compétences fondamentales des municipalités », affirme Jean-François Sabourin. Elles s’assurent par exemple que les usines ne sont pas trop près des habitations ou que les routes sont construites avec logique. Mais les villes doivent aussi assumer et appliquer les décisions du gouvernement. En ce sens, la conseillère juridique en droit de l’environnement de l’UMQ, Me Anne-Sophie Doré, estime que la responsabilité des municipalités est encore plus large que l’aménagement du territoire. En effet, elles doivent aussi répondre aux objectifs du gouvernement du Québec, par exemple, comme à ceux qui sont liés à l’environnement. « C’est aussi pour cette raison qu’il est important que les élus aient une bonne compréhension de l’impact des outils mis en oeuvre par le gouvernement », ajoute l’avocate.

L’urbanisme a changé. Il a longtemps été réduit à la construction de zones commerciales et de zones d’habitation, toutes reliées par des routes pour les voitures, s’amuse à dire Jean-François Sabourin. Mais aujourd’hui, il en est tout autrement : « On a besoin d’une approche plus délicate, plus nuancée. »

La discipline évolue pour améliorer les conditions de vie de tous, et cela en ajoute sur la table des élus. « Les défis urbanistiques auxquels doivent répondre les élus sont plus compliqués qu’il y a dix ans, et encore plus qu’il y a vingt ans », indique-t-il. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’UMQ travaille à développer la littératie urbanistique des élus. « Il y a aussi une complexification du cadre juridique qui en découle », précise Me Anne-Sophie Doré.

De nouveaux défis

Les villes sont aujourd’hui confrontées à de nombreuses réalités : lutte contre les changements climatiques, étalement urbain, protection des milieux naturels… Concernant la densification permettant de limiter l’étalement urbain, par exemple, il y a des considérations à prendre en compte. « Si l’on ajoute des logements dans un quartier où des livraisons se font habituellement la nuit, le bruit va déranger les nouveaux habitants. Cela crée une nouvelle problématique. Ce genre de cohabitation des usages est un enjeu émergent », explique l’urbaniste.

Le projet d’électrification des transports du gouvernement du Québec, qui implique l’exploitation des ressources minières dans la province pour la fabrication de batteries, est une autre réalité à examiner. « On a la chance, au Québec, mais aussi le défi d’avoir des ressources de ce que l’on appelle les minéraux critiques et stratégiques. Installer des mines de graphites ou de lithium a de gros impacts sur l’aménagement du territoire », affirme Jean-François Sabourin.

Lorsque ces industries émergentes se rapprochent des milieux de vie, explique Anne-Sophie Doré, cela oblige les municipalités à réfléchir et à anticiper les conséquences à moyen et à long terme pour arriver à concilier les usages.

Évidemment, le financement des projets d’urbanismes a un coût. La Fédération québécoise des municipalités (FQM) estime que leurs dépenses vont augmenter de 12,9 % en 2023. Les travaux d’aménagement en 2022 ont coûté en moyenne plus cher de 15,3 % par rapport aux estimations prévues. Un autre élément non négligeable avec lequel les municipalités vont devoir composer.

