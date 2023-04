Caroline St-Hilaire a un rôle politique à l’OIF, soutient la ministre Biron

L’organigramme de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) a changé, mais le pouvoir de sa nouvelle numéro deux, Caroline St-Hilaire, n’a pas diminué, a assuré mercredi la ministre des Relations internationales, Martine Biron.

Lors de l’étude des crédits de son ministère en commission parlementaire, Mme Biron est revenue sur les modifications apportées par la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, tout juste avant la nomination de Mme St-Hilaire en mars. La ministre a expliqué que ces changements à l’organigramme s’inscrivaient dans une démarche qui vise à améliorer la gouvernance de l’OIF, « au sens très large », et à assainir ses finances. « On ne fait pas d’omelette sans casser d’oeufs. Alors oui, l’organigramme a changé », a-t-elle déclaré.

Mme Biron a toutefois rejeté l’hypothèse que ces changements resserrent l’emprise de Mme Mushikiwabo sur les représentations de l’OIF dans une dizaine de pays et, entre autres, sur la direction des communications.

Selon la ministre, Mme St-Hilaire a exactement les mêmes responsabilités que son prédécesseur Geoffroi Montpetit, nommé en 2021, dont le contrat n’a pas été renouvelé. « Il n’y a pas eu d’affaiblissement de la tâche et des pouvoirs de Caroline St-Hilaire, a-t-elle déclaré. Plus encore, le rôle de Caroline St-Hilaire a une plus-value parce qu’elle a un rôle politique que la secrétaire générale entend bien utiliser. »

Au terme de la commission parlementaire, Mme Biron a toutefois refusé d’expliquer aux journalistes pourquoi les changements à l’organigramme ont été faits entre le départ de M. Montpetit et l’arrivée de Mme St-Hilaire.

Mme Mushikiwabo avait également effectué des « nominations discrétionnaires » au sein du bureau de Mme St-Hilaire avant son entrée en poste. Son cabinet avait ensuite assuré qu’elles étaient temporaires.

Avant sa refonte en mars, l’organigramme plaçait les 13 représentations extérieures sous la responsabilité de l’administrateur, tout comme la direction de la communication. La délégation de pouvoirs confiée le 4 avril à Mme St-Hilaire, que Le Devoir a obtenue, précise que « les affaires politiques et la communication » demeurent du ressort de Mme Mushikiwabo et de son cabinet.

Nomination non partisane

Martine Biron a une fois de plus dû se défendre d’avoir favorisé Mme St-Hilaire, une candidate caquiste aux dernières élections, dans le processus qui a mené à sa nomination. « Une nomination partisane, c’est quand on nomme quelqu’un d’incompétent », a-t-elle dit.

La ministre des Relations internationales a affirmé qu’elle avait seulement soumis le nom de Mme St-Hilaire dans le cadre du processus, mais que d’autres candidatures ont été examinées par le gouvernement québécois.

Avant cette nomination — et le non-renouvellement du contrat de M. Montpetit — , Mme Biron avait manifesté l’intérêt du Québec à reprendre une place plus importante au sein de l’OIF. « Je notais que le Québec n’était nulle part sur le territoire, nulle part dans le bureau de direction. »

Mme Biron a admis que Mme Mushikiwabo a agi plus rapidement qu’elle s’y attendait en nommant Mme St-Hilaire. « Je croyais qu’elle évoluerait tranquillement et qu’on aurait tranquillement une place au niveau de l’OIF. Mais le mandat du numéro deux, de l’administrateur de l’OIF, venait à échéance et la secrétaire générale a choisi de ne pas renouveler le mandat de Geoffroi Montpetit, qui était nommé par le Canada. »

Mme Mushikiwabo a ensuite choisi Mme St-Hilaire, suggérée par Québec, dans une liste comptant un autre candidat parrainé par Ottawa.

Durant la commission parlementaire, la députée libérale Michelle Setlakwe s’est inquiétée d’une récente intervention d’un représentant du bureau de Mme St-Hilaire, qui a revu à la baisse les résultats d’un sondage des employés de l’OIF alléguant qu’ils ont été victimes de harcèlement moral et sexuel. « La réaction est venue d’un directeur du bureau qui est venu minimiser les résultats de ce sondage. Je me serais attendu d’une organisation comme l’OIF qu’il y ait une prise de position plus ferme », a-t-elle dit.

Mme Biron ne s’est pas avancée sur cette révision à la baisse décrétée par l’OIF des résultats originaux. « Ceux qui m’ont été transmis m’apparaissent accablants », a-t-elle dit.