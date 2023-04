Une perte de production d’électricité crée des pannes majeures chez Hydro-Québec

Hydro-Québec s’affaire à réparer les pots cassés après qu’une perte de production d’électricité a entraîné des pannes d’électricité affectant près d’un demi-million de ménages dans la province, ce midi. Ceux-ci devraient toutefois tous retrouver le courant « cet après-midi », assure la société d’État.

Selon le plus récent bilan d’Info-pannes, un peu après 13 h 30 sur le site de la société d’État, 218 145 clients étaient toujours débranchés du réseau. De ce nombre, 65 299 demeurent à Montréal et près de 110 000 ménages en Montérégie sont aussi privés d’électricité, faisant de ces deux régions les principales à être touchées par ces pannes de courant. Plusieurs dizaines de milliers de ménages sont aussi privés d’électricité dans les Laurentides, dans Lanaudière, à Laval et dans la région de Québec, entre autres.

Trente minutes plus tôt, on comptait 383 663 clients privés d’électricité dans la province.

« On ne connaît pas la cause, mais c’est vraiment une perte de production à la centrale de Churchill Falls » qui est à l’origine de ces pannes, indique un porte-parole d’Hydro-Québec, Cendrix Bouchard, en entrevue au Devoir. « Ce n’est définitivement pas quelque chose qui est commun. »

Cette perte de production d’électricité, dont les circonstances restent à déterminer, « a déclenché les mécanismes de protection du réseau de transport » du réseau d’Hydro-Québec, a indiqué la société d’État mardi, « ce qui a entraîné des pannes » dans plusieurs régions de la province. En tout, 490 000 clients ont été affectés par cette situation.

La perte de la production de certains groupes turbine-alternateur à la centrale de Churchill Falls a déclenché des mécanismes de protection sur notre réseau de transport à haute tension, engendrant une #panne d'électricité affectant environ 490 000 clients un peu partout au… — Hydro-Québec (@hydroquebec) April 25, 2023

La fin des pannes « cet après-midi »

Des efforts sont mis en place depuis pour rétablir le courant dans les nombreuses demeures affectées par ces pannes. Contrairement aux pannes causées par la tempête de verglas au début du mois, celles-ci ne nécessitent pas de déployer des employés d’Hydro-Québec sur le terrain. La société d’État gère plutôt cette situation à distance, en misant sur des groupes turbine-alternateur pour compenser la baisse de production d’énergie à l’origine de ces pannes. Ainsi, « on branche les gens à distance », illustre Cendrix Bouchard, qui prévoit que tous les clients affectés par ces pannes auront retrouvé le courant « cet après-midi ».

« Étant donné qu’on est dans une situation où la température est beaucoup plus chaude, ça nous laisse plus de marge de manoeuvre que si on était en hiver », les Québécois consommant beaucoup moins d’énergie à cette période-ci de l’année, relève le porte-parole. Hydro-Québec devrait donc être en mesure de trouver rapidement un moyen de produire assez d’énergie pour tous les ménages de la province, assure Cendrix Bouchard.

En parallèle, des équipes d’Hydro-Québec tentent aussi d’éclaircir la cause exacte de ces pannes.