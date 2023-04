Le service normal a repris sur la ligne verte du métro de Montréal

Une reprise normale du service de la ligne verte du métro de Montréal a eu lieu en fin de nuit, mardi.

Dans un message affiché sur son site web, la Société de transport de Montréal (STM) a expliqué qu’après que des vérifications aient été faites par ses experts, il était considéré sécuritaire de reprendre le service entre les stations Lionel-Groulx, dans le quartier Saint-Henri, et Frontenac, dans Hochelaga-Maisonneuve.

Lundi soir, la STM avait signalé qu’une fuite d’eau avait permis de détecter des fissures dans la voûte du tunnel entre les stations Berri-UQAM et Saint-Laurent, à la suite à l’évaluation de son équipe d’ingénierie.

Le transporteur public a précisé mardi que pendant plus de six heures, il y a eu auscultation, martelage et observation de la voûte du tunnel et que la dégradation du béton a été jugée superficielle. L’intégrité de la voûte n’était donc pas remise en question.

Des travaux ont permis de retirer le béton de surface qui pouvait tomber.

De manière préventive, un grillage métallique sera installé au cours des prochaines nuits pour donner aux équipes de la STM le temps d’effectuer des travaux.

Les stations qui ont été touchées dès la fin d’après-midi lundi par l’arrêt de service sont toutes situées dans le centre-ville. Il s’agit des stations Lionel-Groulx, Atwater, Guy-Concordia, Peel, McGill, Place-des-Arts, Saint-Laurent, Berri-UQAM, Beaudry, Papineau et Frontenac.

La STM avait demandé à la Ville de Montréal de dérouter la circulation des véhicules lourds entre les rues Berri et Saint-Laurent, sur le boulevard de Maisonneuve Est. Cette mesure a été levée, mardi.

La Société de transport de Montréal signale qu’un plan d’inspection de la structure des voûtes dans tous les tunnels du métro est en cours depuis les dernières années.