Une campagne publicitaire pour dénoncer l’intimidation subie par les élus municipaux

Le gouvernement du Québec lancera mercredi une campagne de sensibilisation visant à dénoncer l’intimidation subie par les élus municipaux, qui sont de plus en plus nombreux à quitter la politique pour cette raison.

Dans une vidéo d’une dizaine de secondes qui circulera bientôt sur la Toile, on peut voir des enfants d’élus municipaux d’un peu partout au Québec lire des commentaires — respectueux — que leurs parents auraient reçus de la part de citoyens. Or, « ces commentaires ont été inventés », puisque « les vrais ne se montraient pas à des enfants ». « Traitons les élus et les élues municipaux comme du monde », conclut la vidéo, que Le Devoir a pu consulter lundi.

Cet effort de sensibilisation, qui prendra aussi forme dans plusieurs journaux de la province, se poursuivra jusqu’au 23 mai et fera l’objet d’une annonce à 10 h mardi à Québec par la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. Celle-ci sera accompagnée pour l’occasion par les présidents de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Daniel Côté et Jacques Demers.

Un phénomène qui « prend de l’ampleur »

Dans les derniers mois, de nombreux élus municipaux ont claqué la porte en évoquant l’intimidation qu’ils auraient subie de la part de citoyens, notamment en ligne. Le cas de Wickham, dans le Centre-du-Québec, a particulièrement marqué les esprits. Le mois dernier, l’ancien maire Ian Lacharité a démissionné parce que sa famille a été victime d’intimidation et de menaces. Trois semaines plus tard, son successeur, le maire suppléant Charles-Antoine Fauteux, a lui aussi jeté l’éponge, se disant victime de harcèlement et d’une campagne de dénigrement.

« De tels comportements causent énormément de dommages, autant sur les personnes visées que sur leurs collègues, leur famille, leurs enfants et leur entourage. La société et la démocratie écopent aussi », affirme la ministre Laforest dans un communiqué à paraître mardi.

« Les gens devraient être conscients que l’élu municipal est un humain comme un autre, qu’il n’est pas devenu un élu pour mal faire », lance pour sa part Daniel Côté, en entrevue avec Le Devoir.

Le président de l’UMQ, qui est également maire de Gaspé, s’inquiète : deux maires sur les cinq municipalités que compte sa MRC ont quitté leurs fonctions le mois dernier. Il s’agit de l’ex-mairesse de Petite-Vallée Mélanie Clavet, et de Pierre Martin, ancien maire de Cloridorme, dont la directrice générale, Dominique Tremblay, a aussi claqué la porte. « À un moment donné, où est-ce que ça s’arrête ? » se demande M. Côté.

« Ça semble vraiment avoir pris de l’ampleur », relève lui aussi le président de la FQM, Jacques Demers, en référence aux démissions d’élus municipaux victimes de la grogne de certains de leurs citoyens. Une situation qu’il attribue notamment à la présence accrue des élus sur les réseaux sociaux, où ils sont la cible de menaces et de propos désobligeants de la part de résidents.

Impunité

Mardi dernier, la députée du Parti libéral du Québec Virginie Dufour, qui représente la circonscription de Mille-Îles, avait interpellé la ministre Laforest au Salon bleu sur le nombre important d’élus d’une multitude de municipalités du Québec qui ont quitté leurs fonctions dans les derniers mois en raison du harcèlement ou de l’intimidation qu’ils affirment avoir subis. La ministre avait alors mentionné qu’une annonce aurait lieu prochainement avec l’UMQ et la FQM pour faire le point sur la question.

« Dans certains petits villages, parfois ce n’est pas juste en ligne, c’est en personne, et ça, c’est inquiétant. Quand vous habitez dans un village de 500 personnes, c’est difficile de ne pas rencontrer les gens qui font ça [de l’intimidation], donc c’est beaucoup de pression pour les élus », indique Mme Dufour, en entrevue avec le Devoir.

L’ancienne conseillère municipale à Laval, qui affirme avoir elle-même subi de l’intimidation à l’époque, salue ainsi la campagne de sensibilisation mise en place par Québec. « Mais encore faut-il que les gens sachent qu’il y a des conséquences pour ceux qui font de l’intimidation », ajoute l’élue, qui constate que trop souvent, des personnes continuent de harceler des élus en toute impunité, même lorsque des plaintes sont effectuées auprès des forces de l’ordre.

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation rappelle pour sa part dans son communiqué que Québec a débloqué récemment une aide financière de deux millions de dollars qui a été répartie équitablement entre la FQM et l’UMQ. La somme donne à ces organisations les moyens de soutenir financièrement les municipalités qui ont entamé des recours judiciaires ou qui envisagent de le faire afin de forcer un citoyen à cesser d’intimider ou de harceler un élu ou un employé municipal.

Se préparer pour 2025

Les nombreuses démissions d’élus municipaux survenues dans les derniers mois soulèvent d’ailleurs des inquiétudes quant à la capacité des municipalités de recruter suffisamment de candidats en vue des élections municipales de 2025. « Il y a des gens qui ne se lanceront tout simplement pas parce que ce climat toxique là, il n’est pas attrayant », soutient Virginie Dufour.

D’autant plus que les salaires des élus municipaux sont peu reluisants. Dans plusieurs villages du Québec, de nombreux maires et conseillers municipaux n’empochent que quelques milliers de dollars par année, rappelle Daniel Côté. « Si en plus, tu passes ton temps à te faire intimider, est-ce que tu vas avoir envie de faire de la politique ? Non », laisse-t-il tomber.

Avec Isabelle Porter