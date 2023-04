Le piquetage des fonctionnaires fédéraux change de cibles

L’une des plus importantes interruptions de travail au Canada est entrée lundi dans sa sixième journée, alors que le syndicat représentant des dizaines de milliers de travailleurs de la fonction publique en grève cherche à entraver l’accès aux ports.

L’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) affirme que plus de 100 000 de ses employés sont toujours en grève, et que certains déplaceront leurs piquets de grève lundi vers des endroits stratégiques plus susceptibles d’avoir un impact sur le gouvernement fédéral.

« Nous allons en fait intensifier ces moyens », a déclaré Chris Aylward, président national du syndicat, donnant l’exemple d’une activité accrue dans « les ports du pays ».

Offres et contre-offres du week-end

Au cours de la fin de semaine, les deux parties se sont mutuellement accusées d’entraver les négociations et d’être trop lentes à réagir aux développements clés.

M. Aylward a appelé le premier ministre à intervenir et a reproché au gouvernement de ne pas être parvenu à un accord il y a deux ans lorsque les négociations ont commencé. « Cela démontre l’incompétence de Mona Fortier en tant que présidente du Conseil du Trésor, et de son équipe », déclarait-il lors d’une conférence de presse samedi après-midi.

Pourtant, les négociations se sont poursuivies à un rythme régulier.

Le président du syndicat a déclaré que le Conseil du Trésor avait présenté une offre samedi après-midi et que le syndicat avait répliqué avec sa contre-proposition le même jour.

Le bureau de Mona Fortier a déclaré de son côté qu’il avait fait une deuxième contre-offre samedi à laquelle le syndicat n’avait pas répondu dimanche soir.

M. Aylward a finalement reconnu cette contre-offre du gouvernement, mais a déclaré qu’elle n’apportait rien pour faire avancer les revendications salariales du syndicat. L’AFPC se bat également pour inscrire d’autres dispositions, comme le télétravail, dans la convention collective.

Syndicat « très contrarié » face à l’ARC

Pendant ce temps, le Syndicat des employés de l’Impôt, une subdivision de l’AFPC qui négocie séparément une convention pour plus de 35 000 travailleurs en grève de l’Agence du revenu du Canada (ARC), a déclaré qu’il n’était pas à la table de négociation depuis mardi dernier.

Plus tôt dans leurs négociations, l’ARC avait offert une augmentation de salaire de 9 % sur une période de trois ans, suivant les recommandations de la Commission de l’intérêt public. Mais le syndicat réclame une augmentation de 20,5 % sur trois ans.

Marc Brière, président national du Syndicat des employés de l’impôt, affirme que la centrale attend que le Conseil du Trésor revienne avec une offre équitable avant de retourner à la table de négociation. « Il n’y a eu pratiquement aucun progrès au cours du week-end, et nous sommes très contrariés », a déclaré M. Brière.

Dans un communiqué publié vendredi, l’ARC a déclaré qu’elle appelait le syndicat à reprendre les négociations par médiation en personne, mais que des propositions étaient toujours en cours d’échange sur d’autres questions spécifiques à cette agence.

Alors qu’elle puise dans un fonds de grève limité pour soutenir la grève qui dure depuis près d’une semaine, l’AFPC assure qu’elle est capable de trouver un autre financement pour continuer à offrir des indemnités de grève si le fonds est épuisé.