Jusqu’à 150 % plus cher pour une chirurgie au privé

Les interventions chirurgicales effectuées dans une clinique privée coûtent jusqu’à deux fois et demie plus cher que dans les établissements publics, révèlent des données du gouvernement obtenues grâce à une demande d’accès à l’information. Ces conclusions viennent contredire les chantres de la médecine à deux vitesses au Québec.

En 2016, Gaétan Barrette, le ministre de la Santé à l’époque, lançait un projet-pilote dans trois cliniques de Montréal. La clinique Chirurgie Dix30, le Centre de chirurgie Rockland MD et le Groupe Opmédic recevaient une autorisation exceptionnelle pour pouvoir effectuer des opérations d’un jour tout en engrangeant un profit maximal de 10 %. « Ça fait longtemps que le privé dit qu’il est plus efficace, on va savoir si c’est vrai », avait alors plaidé le ministre.

Force est d’admettre que cela n’est pas le cas, selon les résultats financiers de ce projet pilote analysés par l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) et contre-vérifiés par Le Devoir.

Par exemple, en 2019-2020, le coût d’une opération du tunnel carpien était en moyenne de 908 $ au privé contre 495 $ au public, une différence de 84 %. Celui d’une coloscopie courte était de 739 $ au privé, ce qui représente deux fois et demie le coût de la même intervention en établissement public, qui était de 290 $. Dans tous les cas, Québec rembourse l’entièreté de la facture.

« Ce que ce projet pilote démontre, c’est que le privé n’est pas une bonne utilisation des fonds publics », conclut Anne Plourde, chercheuse à l’IRIS. « Les conditions de ce projet pilote sont extrêmement avantageuses pour les cliniques privées. Ces cliniques ne prennent aucun risque financier, parce que l’ensemble des coûts est assuré [par le gouvernement]. » Elle note d’ailleurs que la marge de profit garantie par Québec encourage ces mêmes cliniques à augmenter leur prix.

Le gouvernement a dépensé au total près de 80 millions de dollars pour réaliser ce projet pilote échelonné entre 2016 et 2020. La facture initiale devait se chiffrer à 4 millions de dollars par année.

Moins cher au public

Inversement, les médecins travaillant au public ont su gagner en efficacité dans trois des quatre interventions pour lesquelles des données sont disponibles. La facture de la « chirurgie d’un jour » a diminué de 11 % pour les opérations de la cataracte, de 38 % pour les coloscopies longues et de 13 % pour les coloscopies courtes.

Ce projet pilote ne permet pas non plus de conclure que le privé améliore l’efficacité du système de santé. « On n’est pas du tout certains qu’en privatisant les opérations, on va améliorer l’accès aux services », critique Anne Plourde. « Il n’y a rien du tout qui soutient ça. Rien dans le projet pilote ne permettait de vérifier ça. […] On est en train de généraliser une pratique sans tenir compte d’un projet pilote pour lesquels on a payé cher. »

À l’heure actuelle, environ 20 % des soins de santé sont donnés par le secteur privé, a révélé récemment le premier ministre François Legault. Cette proportion est appelée à croître encore davantage, car Québec envisage de construire deux mini-hôpitaux privés à Montréal et à Québec.