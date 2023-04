De fortes pluies s’abattent sur le sud du Québec

De fortes précipitations s’abattent sur le sud et le centre du Québec depuis dimanche matin et continueront jusqu’à mardi. Les municipalités sont sur leurs gardes, la montée des cours d’eau pouvant entraîner des inondations.

De 40 à 70 millimètres de pluie devraient tomber jusqu’à lundi dans les régions de Québec, de la Mauricie, de Lanaudière et de Drummondville, a noté Environnement Canada dans un avertissement météorologique. En Estrie et en Montérégie, de 30 à 50 millimètres de pluie sont attendus. La grande région de Montréal et les Laurentides sont également touchées par un avertissement et devraient recevoir de 25 à 35 millimètres de pluie.

En fin d’après-midi dimanche, le ministère de la Sécurité publique (MSP) constatait deux inondations d’ampleur « moyenne ». L’une d’elles à Rigaud, dans la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, et la deuxième à Rawdon. Sur le reste du territoire, Québec fait état de 15 inondations « mineures » et de 13 stations hydrométriques sous surveillance.

Ces importantes pluies et « les sauts de température » sont habituels au printemps, a rappelé Dominic Morin, météorologue à Environnement Canada. Mais, dans ce cas précis, « les précipitations sont associées à un système très lent, alors la pluie a le temps de s’accumuler au même endroit », a-t-il ajouté.

Autre facteur qui pourrait faire monter les niveaux d’eau : la présence de neige dans certains secteurs. « La pluie va précipiter la fonte des neiges. Toute cette quantité d’eau va se déverser dans les rivières et les bassins versants, qui vont alimenter le fleuve », a expliqué M. Morin.

Rien d’alarmant, selon la Sécurité publique

La Sécurité publique se veut rassurante et affirme se préparer depuis des semaines pour aider les municipalités à faire face aux crues printanières. « On est loin des crues de 2017 et 2019 », a affirmé d’emblée le porte-parole national Sécurité civile au MSP, Joshua Ménard-Suarez.

« On a déjà passé un premier pic, là où le niveau de l’eau est le plus élevé, et on prévoit que le deuxième pic, à venir dans les prochains jours, pourrait être moins élevé. » Selon lui, les crues de la semaine dernière causées par la température clémente pourraient avoir été plus importantes que celle qui s’en vient.

En bref, malgré la pluie battante, « les cours d’eau ont encore de l’espace pour être capables d’en prendre davantage sans que ça devienne alarmant », a affirmé M. Ménard-Suarez.

Québec surveille particulièrement l’ouest de la province (Outaouais, Laurentides et Lanaudière), la grande région de Montréal et le bassin versant de la rivière des Outaouais, qui est « fragile ».

Municipalités en alerte

Joshua Ménard-Suarez a noté que les municipalités étaient « très proactives » depuis les inondations majeures des dernières années, notamment en déclenchant des « états d’alerte », en mettant en place des mesures de protection et en communiquant avec leurs citoyens. « On voit qu’il y a une détermination à faire face à la saison des crues printanières. »

La Ville de Montréal a indiqué dimanche qu’elle se tenait prête à faire face à de possibles inondations et a affirmé « surveiller de près, en temps réel, la situation sur le terrain ». La métropole est passée en mode « Alerte » la semaine dernière, étant donné que le niveau des cours d’eau augmentait. La mairesse Valérie Plante a précisé ce matin sur Twitter que la Ville est « toujours en mode intervention ».

Nous sommes toujours en mode intervention et suivons la situation de près. #polmtl https://t.co/SYHPRpHEr7 — Valérie Plante (@Val_Plante) April 23, 2023

À l’ouest de l’île de Montréal, la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue a mis en place depuis vendredi une ligne d’urgence téléphonique pour les inondations et a distribué des sacs de sable dans les zones à risque. « Nous invitons tous les citoyens à demeurer vigilants et à être prêts à prendre les mesures nécessaires », a précisé la Ville sur ses réseaux sociaux.

Pour les personnes dans les secteurs à risque d’inondation, le gouvernement recommande de préparer une trousse d’urgence facilement accessible avec, notamment, de la nourriture non périssable, de l’eau et du matériel de premiers soins pour 72 heures. Il est aussi recommandé d’éviter de « se promener sur les berges d’un cours d’eau en forte crue ».

Joshua Ménard-Suarez, de la Sécurité civile, rappelle qu’en situation d’urgence, « le citoyen est le premier responsable d’assurer sa propre sécurité et celle de sa famille, il faut qu’il se tienne au courant des dernières informations et des consignes de sécurité ».