Escorte policière à Montréal pour les organes prêts à être greffés

« Tu le sais qu’à chaque transport que tu fais, tu sauves une vie. Ou plus ». Voilà ce qui explique que plus de 160 agents du Service de police de la ville de Montréal (SPVM) se soient portés bénévoles, dans leurs temps libres, pour transporter aussi vite que possible des organes aux patients auxquels ils sont destinés, explique le lieutenant Jean Girard, coordonnateur de bénévoles pour l’Association Canadienne des Dons d’organes et de tissus (ACDO).

Les policiers, « on est le trait d’union », entre celui qui donne un coeur, un foie, ou un poumon et celui qui le recevra après une greffe, illustre le lieutenant du SPVM, rattaché au poste de quartier 44.

En cette semaine du don d’organe, il met en lumière le rôle peu connu des policiers dans toute la mécanique de la greffe, portée par une chaîne d’humains qui s’affairent à sauver des vies : Transplant Québec qui identifie des donneurs potentiels et réserve des salles d’opération, les équipes médicales qui prélèvent et greffent les organes, et les policiers qui les transportent à destination.

La prochaine voiture de police que vous verrez passer, sirène activée et gyrophares allumés, n’est peut-être pas en route vers une scène de crime. Elle transporte peut-être un précieux cargo dans une glacière, solidement attachée avec une ceinture de sécurité. « Parce qu’il ne faut pas brasser les organes ! »

Plus de 500 transports sont ainsi réalisés annuellement par les membres de 12 corps policiers au Québec : à eux seuls, les policiers du SPVM en réalisent entre 200 et 300 vers un hôpital où le futur greffé attend avec impatience — parfois, ils sont à quelques jours de la mort, souligne le lieutenant Girard — ou encore vers l’aéroport.

L’Association canadienne des dons d’organes et de tissus (ACDO) a fourni un véhicule à chaque force policière participante. Son association avec les policiers s’est faite tout naturellement, dit le lieutenant du SPVM, car « on est formés pour conduire en situation d’urgence, de façon sécuritaire. »

Finie l’époque des transports en ambulance ou en taxi. Les premières sont trop peu nombreuses — surtout en région — et il est préférable de les laisser s’occuper des blessés. Quant aux taxis, ils n’étaient pas toujours fiables et ne peuvent conduire en urgence, explique-t-il. Les véhicules policiers, eux, savent comment se faufiler dans le trafic montréalais.

Une fois l’organe prélevé, les heures sont comptées avant qu’il ne se détériore. « Plus vite on le transporte, plus il y a de chance que la greffe fonctionne. Ça vaut de l’or pour les médecins », commente M. Girard.

Le transport d’organe est fait par des policiers depuis 1987 et le SPVM a levé la main chaque année depuis 1995.

Quand ses services sont requis par Transplant Québec — qui coordonne cette étape et bien d’autres — le SPVM envoie un message texte à tous ses policiers bénévoles, en priorisant ceux qui ne sont pas en service. Premier arrivé, premier choisi : cela ne prend que 3-4 minutes avant qu’un agent se propose et soit retenu.

Pour eux, c’est valorisant, dit le policier coordonnateur. Les policiers s’engagent pour aider les autres, et protéger la vie humaine. Avec ce travail bénévole, « on sauve des vies à chaque fois. Ça a une finalité très positive ».

Lorsque l’organe est finalement à destination, les proches du patient « voient la vie qui arrive », relate-t-il.

Il se souvient de cette dame qu’il a croisée et qui lui a parlé avec émotion de sa greffe de poumon à l’Hôpital Sacré-Coeur. Elle lui a confié la date de la chirurgie, qu’elle appelle « sa deuxième date de naissance », se remémore le policier. Il a alors eu « un déclic ». Il se souvient d’avoir transporté un poumon à cette date, qui est aussi le jour de son propre anniversaire. Après avoir hésité, il lui a révélé son rôle. La femme l’a longuement étreint.

Il prend une pause en racontant le moment. Les larmes lui montent aux yeux.

Lui-même a fait une centaine de transports dans sa carrière. Le don d’organe, « ça permet de redonner la vie. » Il se dit heureux du petit rôle qu’il a pu jouer dans l’existence de tous ces gens.

Le lieutenant déplore toutefois le faible nombre de dons d’organes. L’an dernier, au Québec, 483 personnes ont pu être transplantées, mais 913 personnes étaient encore en attente au 31 décembre, selon les chiffres de Transplant Québec. Et certains organes sont plus rares que d’autres.

Un donneur peut sauver jusqu’à huit vies, et améliorer celle de 20 personnes, indique l’organisme responsable des transplantations au Québec.

Le lieutenant Girard incite les gens à apposer l’autocollant du don d’organe sur leur carte d’assurance-maladie et le signer, et de s’inscrire au registre des consentements de la Régie d’assurance-maladie du Québec. Mais il rappelle de ne pas oublier d’aviser nos proches de nos souhaits, car la famille peut toujours passer outre au consentement du défunt, rappelle-t-il.

Les agents du SPVM s’impliquent aussi pour démystifier le don d’organe et pour rendre hommage aux donneurs et à leurs familles. Car parfois, souligne-t-il, le don d’organe « donne un sens » à la fin d’une vie.