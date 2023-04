Si vous les avez manqués

Chronique de Michel David | Marcher sur la peinture

Il est très rare qu’on doive se résoudre à marcher sur une telle épaisseur de peinture. On se rend généralement compte qu’on s’est peinturé dans le coin avant d’avoir appliqué la dixième couche. Après avoir défendu le troisième lien autoroutier entre Québec et sa rive sud avec un rare entêtement pendant des années, la volte-face du gouvernement Legault est spectaculaire. Il n’y aura finalement qu’un tunnel et il sera réservé au transport en commun.