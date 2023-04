La résilience est dans les champs

À quoi ressemblera le territoire québécois en 2050 ? Nos journalistes ont parlé à des experts pour imaginer les avenues possibles et ce qui peut être mis en oeuvre dès aujourd’hui pour parvenir à cette vision. Dans ce texte, l’agriculture du futur, au front de l’adaptation à la crise climatique.

En 2050, un Québécois qui roule sur l’autoroute regarde le paysage agricole, toujours en transformation. Il y a des vignes sur sa droite. De l’autre côté, les champs de maïs et de soya ne sont plus en monoculture ; on les voit en alternance avec des cultures fourragères, entourés d’une ceinture d’arbres et d’arbustes protecteurs.

Au loin, il n’y a plus une terre agricole qui est laissée nue, surtout en hiver. S’il roule vers le nord-est, que ce soit dans le Bas-Saint-Laurent ou au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Québécois au volant trouvera des pommiers là où il n’y en avait pas, ou même, pourquoi pas, des pêchers et des abricotiers en roulant vers le sud de la province.

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

L’agriculture de 2050 n’est pas en rupture totale avec le tournant des années 2020, mais « c’est sa diversité » qui la distingue, affirme Patrick Mundler, professeur à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval. « De plus en plus de paysages ressembleraient à du bocage », poursuit-il, surtout si le morcellement des terres permet à davantage de petites exploitations, notamment maraîchères, de s’installer.

Ces espaces de cultures ou de prairies où les bandes arbustives et les arbres dessinent une mosaïque sont non seulement plutôt agréables à l’oeil, ils sont en outre des « lieux de production de tonnes de services écosystémiques, servent à la rétention de l’érosion et de couloirs pour la faune », illustre M. Mundler.

En 2050, les bouleversements climatiques ont allongé la saison de croissance, ce qui bénéficie à plusieurs cultures, comme le soya, ou encore la vigne. « On peut penser qu’il y a une saison plus longue, plus chaude et plus favorable », avance Anne Blondlot, coordonnatrice de la priorité Systèmes alimentaires chez Ouranos.

Déjà, dans les années 2010 et 2020, des vignerons du Québec affirmaient que le simple fait de pouvoir produire du vin rouge ici était dû à une saison allongée.

Il y a aussi un « déplacement » des cultures : « Les cultures de pommes pourraient aussi se déplacer vers le nord, ainsi que le maïs ou le soya », avance Mme Blondlot en se prêtant à l’exercice de prospection. « Est-ce qu’il pourrait y avoir autre chose, des pêches peut-être, comme dans le sud de l’Ontario ? Je ne sais pas, car ça n’a pas encore été étudié », statue-t-elle.

Dans une vision plus scientiste, on pratique peut-être déjà une « agriculture de précision », avec l’automatisation même dans les cultures de fruits et de légumes et avec des drones. Les organismes nuisibles, « on les combat avec la bonne dose, au bon endroit et au bon moment », avance M. Mundler. C’est dire que les objectifs gouvernementaux de réduction des risques de l’usage des pesticides ont probablement été atteints, voire dépassés, dans les scénarios les plus optimistes.

Pour aller plus loin L'ensemble des textes de notre dossier Notre territoire en 2050

Une vision moins rose

Ces visions d’avenir viennent évidemment avec « de gros bémols », préviennent les deux chercheurs.

Les conséquences des pratiques agricoles actuelles sur les sols inquiètent de plus en plus, les producteurs agricoles au premier chef. Ces sols, qui pourraient même servir à la séquestration du carbone dans certains scénarios, doivent être nourris par une plus grande diversité de cultures : « On peut imaginer qu’il y aura au moins une céréale introduite dans l’alternance maïs-soya », exprime le professeur Mundler.

Si l’on s’approche au plus près des plantes dans les champs de 2050, il est probable qu’on y voie des insectes inconnus ; certains sont des ennemis des cultures, alors que d’autres font partie de la lutte intégrée biologique, qui a remplacé en grande partie les pesticides de synthèse.

« Les producteurs sont déjà très résilients et ils ont l’habitude de s’adapter à la variabilité du climat », note quant à elle Mme Blondlot. Mais de nouvelles espèces envahissantes pourraient s’enraciner ici, sans compter « les insectes, les maladies et tous les ennemis des cultures déjà présents qui pourraient générer plus de dégâts », dit-elle. Par exemple, la punaise marbrée ne résiste en ce moment pas à l’hiver. Mais cet insecte ravageur, qui s’attaque à une grande variété de fruits et légumes, pourrait en devenir capable avec l’augmentation des températures moyennes.

Les événements météorologiques extrêmes seront aussi de plus en plus fréquents. Les pluies intenses, par exemple, peuvent détruire en quelques minutes des récoltes maraîchères comme la laitue. À l’autre bout du spectre, les déficits hydriques forceront l’adoption de meilleurs systèmes d’irrigation, espèrent les chercheurs et les agriculteurs.

Culture de couverture, réduction de l’usage des pesticides, biodiversité : tous ces éléments font déjà partie du Plan d’agriculture durable du Québec présenté par le ministre André Lamontagne pour 2020-2030 parmi les pratiques agroenvironnementales admissibles à une rétribution.

Les producteurs agricoles s’adaptent déjà, mais ils font face à d’énormes pressions financières, en plus de plusieurs autres problèmes comme la relève. « Il ne faut pas qu’ils soient seuls, il faut que ce soit tout un système », dit Mme Blondlot, citant Agriclimat comme un modèle à suivre. Ce projet aide les producteurs à acquérir les connaissances pour s’adapter aux bouleversements, tout en améliorant leur propre bilan carbone.

Les choix des consommateurs et des gouvernements auront une influence sur l’agriculture de demain. Si, en 2050, la consommation de viande a chuté drastiquement, comme le préconisent la plupart des experts pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES), les élevages feront place à d’autres fermes. On verra peut-être plus d’étendues de légumineuses, mais « aussi davantage de serres et de tunnels de plastique », affirme M. Mundler.

« C’est sûr qu’en 2050, l’adaptation fait déjà partie du portrait. Mais il faudra aussi continuer à s’adapter, même si on arrêtait miraculeusement de produire des GES », dit-elle.