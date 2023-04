La visite des installations du REM à Brossard

Le maître d’oeuvre du Réseau express métropolitain (REM), CDPQ Infra, tient une visite médiatique de plusieurs de ses installations à Brossard. C’est le vice-président responsable de la phase opération du REM, Denis Andlauer, qui détaillera les avancées des travaux.

Il sera possible d’en savoir plus sur les centres de contrôle, de remisage et d’entretien, ainsi que sur la station terminale Brossard. La mise en service des premiers segments du REM est prévue ce printemps. Elle devait initialement avoir lieu en décembre 2022.