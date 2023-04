Un ex-recteur de l’UdeM coupe les ponts avec la Chine

L’ex-recteur de l’Université de Montréal Guy Lefebvre, qui a négocié un don controversé d’un million de dollars dont la Fondation Trudeau a profité, a annoncé mercredi qu’il coupait les ponts avec la Chine.

M. Lefebvre avait obtenu en 2022 une chaire à l’Université de droit et d’économie de Zhongnan. Il avait également une charge de cours à l’Université chinoise de science politique et de droit cette année.

« J’ai décidé de couper les ponts avec la Chine et d’assumer pleinement ma retraite », a-t-il annoncé mercredi au Devoir.

Vendredi dernier, en entrevue, M. Lefebvre affirmait qu’il était en réflexion en raison d’allégations d’ingérence du gouvernement chinois dans le don d’un million à l’Université de Montréal et à la Fondation Trudeau.

« Là, se pose la question, compte tenu de tous ces éléments-là, est-ce que je vais maintenir une collaboration scientifique, disait-il. Je commence à trouver ça délicat. »

Après avoir confirmé sa décision, mercredi, M. Lefebvre a expliqué qu’il avait également effacé toute mention de ses relations avec la Chine sur sa page Internet sur le site de l’Université, tel que rapporté mercredi par Le Journal de Montréal.

« J’ai donc réduit mon CV au minimum comme c’est normalement le cas des professeurs retraités », a-t-il expliqué dans un courriel.

M. Lefebvre est à l’origine du don d’un million de dollars fait par deux hommes d’affaires chinois, Zhang Bin et Niu Gensheng. En 2016, les donateurs ont offert 800 000 dollars à l’Université de Montréal et 200 000 dollars à la Fondation Trudeau.

L’organisme, créé pour honorer la mémoire du premier ministre Pierre Elliott Trudeau, a remboursé la semaine dernière la somme qu’elle avait reçue jusqu’ici, soit 140 000 dollars.

Mercredi, M. Lefebvre a fait référence aux allégations, rendues publiques en février, indiquant que le Service canadien du renseignement de sécurité avait intercepté une conversation entre M. Zhang et un diplomate chinois au Canada qui lui avait promis que le gouvernement chinois rembourserait son don d’un million.

« Une fois que j’ai vu qu’il y avait des conversations interceptées, on doute de tout à ce moment-là », a-t-il dit.

Petits pas

Sa collaboration avec l’Université de droit et d’économie de Zhongnan lui valait une rémunération de 13 000 dollars par année pour deux mois de cours sur place, a-t-il indiqué.

En mars dernier, il a été payé 3000 dollars pour un cours qu’il a donné à distance à l’Université chinoise de science politique et de droit.

« Je ne pense pas que ce soit une rémunération exorbitante », a-t-il dit en soutenant qu’une charge de cours au Québec est rémunérée 10 000 dollars.

Vice-recteur des relations internationales et de la francophonie de l’UdeM, de 2014 à 2020, M. Lefebvre affirme qu’il était adepte de « la théorie des petits pas » avec la Chine, dans l’espoir de réformes démocratiques.

« On a toujours essayé de dire “on va essayer de changer les choses en formant les jeunes” », a-t-il plaidé.

M. Lefebvre remarque toutefois que la situation s’est détériorée depuis trois à cinq ans.

« On sent une fermeture en Chine, a-t-il dit. On sent que dans les universités chinoises, ce n’est plus comme auparavant. »

À Ottawa, mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a été questionné une fois de plus au sujet du don à la Fondation qui porte le nom de son père, dont son frère Alexandre Trudeau a été administrateur.

« Cela fait 10 ans que je n’ai pas de contact direct ou indirect avec la Fondation Trudeau et cela inclut le fait que je ne parle pas avec mon frère du fonctionnement de la Fondation Trudeau », a-t-il répondu en Chambre.

Juges

Dans le cadre de ses relations avec la Chine, M. Lefebvre a été actif dans le développement d’un programme de formation de juges chinois qui étaient accueillis annuellement à l’UdeM. Selon M. Lefebvre, la pandémie a mis un terme à cette collaboration.

La Chine n’est jamais intervenue concernant le contenu des cours pour empêcher que la question des droits de la personne soit abordée, a-t-il assuré.

« Je n’ai jamais eu connaissance d’interventions en ce sens-là. Nous, notre théorie c’était la théorie des petits pas. »

M. Lefebvre a admis qu’il avait été délicat d’aller en Chine avec le juge en chef de la Cour supérieure du Québec, Jacques Fournier, pour rencontrer des magistrats, en 2019, alors que deux Canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig, étaient détenus arbitrairement par les autorités chinoises.

« En rétrospective, ce n’était peut-être pas une bonne idée, mais c’est celle-là qui a été prise », a-t-il dit.

Avec Boris Proulx