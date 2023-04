Le troisième lien, «une belle promesse d’ivrogne» pour la rive sud de Québec

Aux deux extrémités du troisième lien, réactions contrastées devant le plus récent changement de cap de la CAQ et de sa ministre des Transports, Geneviève Guilbault. Pendant que le maire de Québec jubile au nord du fleuve, la population fulmine au sud du Saint-Laurent contre ce qu’elle considère comme une « trahison ».

« C’est une belle promesse d’ivrogne qu’il nous a faite, le gouvernement », lâche sans ménagement Yvon Dumont, le préfet de la MRC de Bellechasse, un militant de la première heure d’un troisième lien autoroutier. « Celle-là, elle va être vraiment dure à avaler. Pourtant, je l’estimais, Mme Guilbault. »

À ses yeux, ce dernier aurait su dynamiser la région et son économie. Un – ou deux tunnels – entre les centres-villes de Québec et de Lévis aurait permis aux voitures d’éviter le détour imposé par les ponts. Ce lien plus direct débouchait sur l’espoir que des nouveaux résidents viendraient habiter les villages de Bellechasse, dépenser aux comptoirs de ses commerces et alimenter ses usines, présentement freinées par une pénurie de main-d’oeuvre qui met à mal l’économie régionale.

« Aujourd’hui, c’est la promesse d’un gouvernement qui n’est pas tenu et c’est la parole d’un premier ministre qui n’est pas tenu non plus. J’essaie de me retenir dans mes ardeurs, tranche le préfet, mais ça m’horripile au maximum. »

Yvon Dumont ne mâche pourtant pas ses mots. « C’est une trahison », martèle-t-il.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, personne à la CAQ n’a eu la délicatesse d’aviser les élus de Chaudière-Appalaches de cette volte-face. « Il n’y a pas de mots pour décrire ça, ça me dépasse », affirme avec dépit l’élu de Bellechasse. « Quelle confiance devons-nous accorder au gouvernement, maintenant ? Aujourd’hui, nous avons tous l’impression qu’il nous a pris pour des cons. »

« C’est inconvenable »

À la tête des ponts, dans le stationnement rempli d’automobiles rutilantes du Costco de Lévis, la déception se mêle à la colère. « C’est sûr que nous sommes très déçus, soupire Monique Boisvert, une résidente du secteur Saint-Étienne, à l’est, qui constate que les heures de pointe, sur les ponts, ne montrent que des légers signes d’essoufflement.

« Je n’ai rien à dire, je suis trop en tabarnak », lance Julie Leclerc un peu plus loin en rangeant l’épicerie dans la voiture. Résidente de Lauzon, non loin du centre-ville de Lévis où le troisième lien doit déboucher, elle croit que la nouvelle mouture « ne changera absolument rien. »

Photo: Francis Vachon Le Devoir

« Il y a déjà des autobus et elles sont vides. Qui va aller à Québec par le tunnel ? Personne, prédit-elle. Absolument personne. »

Dans Bellechasse aussi, l’amertume est vive. Hélène Gosselin se demande où la CAQ tire ses fameuses données d’achalandage qui rendent soudainement caduques un troisième lien autoroutier. « Je travaille à Lévis, indique-t-elle. Il faut quasiment partir de Lévis avant 15 h pour ne pas rester pogné dans le trafic ! »

La confirmation de la nouvelle mouture par la ministre Guilbault, mercredi matin, a éteint tout espoir à la Chambre de commerce de Lévis. Sa directrice générale, Marie-Josée Morency, a cru jusqu’à la toute dernière minute qu’il s’agissait d’une mauvaise blague, d’une fausse nouvelle, d’un canular.

« J’avais encore espoir », se souvient-elle, jusqu’à ce que la ministre et son chef parlent d’une décision « difficile, mais nécessaire. » Le pire s’avérait, explique la directrice générale.

« Aujourd’hui, nous nous sentons floués par la ministre Geneviève Guilbault. J’ai des appels de toutes les chambres de commerce de la région : ici comme ailleurs, tout le monde est décontenancé. »

C’est la chambre de commerce de Lévis qui, en 2014, avait remis le troisième lien à l’ordre du jour, offrant à la CAQ un cheval de bataille qui a peut-être mené au parti de cavaler jusqu’à la victoire dans Chaudière-Appalaches. « Ça va être difficile de réparer la confiance, conclut Marie-Josée Morency. Ce changement de cap-là, pour nous, c’est inconcevable. »