Quels services sont touchés par la grève des fonctionnaires fédéraux?

Il devenait dès mercredi très difficile, voire impossible, d’obtenir son passeport ou de téléphoner à l’Agence du revenu de Canada, conséquence de l’absence du travail d’environ 112 000 fonctionnaires fédéraux en grève.

Près de 47 400 fonctionnaires fédéraux sont considérés comme essentiels sur les 159 000 syndiqués de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), en grève depuis mercredi. Cela permet à Ottawa de maintenir intacts certains services publics, tout en en sacrifiant d’autres. Au total, c’est le tiers des quelque 336 000 employés de la fonction publique fédérale qui est en débrayage.

« On avait mis une offre lundi soir sur la table à laquelle ils n’ont pas répondu avant d’aller en grève », s’est désolé le premier ministre Justin Trudeau, mercredi matin, appelant le syndicat à retourner à la table de négociation. Il n’a pas voulu dire si son gouvernement considère une loi pour forcer le retour au travail.

Le gouvernement offre à ses fonctionnaires une hausse salariale de 9 % sur trois ans. L’AFPC demande plutôt 13,5 % d’augmentation sur trois ans pour certaines catégories d’emplois, prétextant l’importante inflation. Les syndiqués de l’Agence du revenu du Canada (ARC) demandent quant à eux 22,5 % sur trois ans, pour rattraper l’écart avec leurs collègues des services frontaliers.

Les fonctionnaires fédéraux veulent aussi que soit reconnu un droit au télétravail, ce que le gouvernement refuse absolument d’inscrire à la convention collective. Le fédéral se dit flexible en permettant le travail de la maison jusqu’à trois jours par semaine, en fonction des ministères.

Le débrayage déclenché mercredi, et pour une période encore non définie, risque de toucher plusieurs services aux citoyens, tels que la délivrance des passeports, le traitement des déclarations de revenus et celui des demandes de visas, notamment.

Pas de passeport

Les Canadiens dont le passeport est expiré pourraient ne pas être en mesure de voyager pour la durée de cette grève. Dès lors que les employés de Service Canada tombent en débrayage, « il ne sera possible que de traiter les passeports pour des raisons humanitaires ou urgentes », a précisé mercredi la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould.

Cela signifie que seules les personnes qui doivent voyager pour obtenir des soins médicaux, pour assister aux funérailles d’un membre de la famille à l’étranger ou encore pour aller travailler, par exemple, peuvent obtenir leur passeport. Les Canadiens à l’étranger peuvent aussi bénéficier d’une pareille exception. Aux familles qui souhaitent simplement partir en voyage, la ministre Gould dit se sentir « très mal pour eux », mais affirme que la loi ne permet pas de leur offrir le service.

Ces perturbations risquent de créer un nouvel arriéré des demandes de passeport, au rythme de 85 000 demandes par semaine. De tels arriérés dus à la pandémie avaient créé un chaos dans les bureaux de passeports l’an dernier, forçant certains citoyens à passer la nuit dans la file d’attente pour obtenir le document de voyage.

D’autres services considérés comme essentiels seront maintenus, comme les prestations du régime de pension de la sécurité de vieillesse, le supplément de revenu garanti, l’assurance emploi ou l’attribution d’un numéro d’assurance emploi.

Plus de téléphone à l’Agence du Revenu du Canada

Puisque la grève des fonctionnaires fédéraux tombe en pleine saison des impôts, il est possible que le traitement de certains dossiers prenne du retard, mais surtout pour ceux soumis en format papier, affirme l’Agence du revenu du Canada (ARC). Le fédéral exclut toutefois de reporter la date limite pour la production de sa déclaration de revenus de 2022, qui reste le 1er mai 2023.

La ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, estime que 95 % des contribuables remettent leur déclaration de revenus par voie électronique. La majorité de ceux-là ne verra pas d’anomalie et devrait recevoir les prestations qui leur sont dues dans les temps, précise-t-elle. « Mais on s’attend à avoir des perturbations, parce que c’est l’objectif d’une grève, […] au niveau des centres d’appels », précise la ministre.

Des nouveaux délais à l’immigration

La grève des fonctionnaires risque d’engendrer de nouveaux retards dans le traitement des demandes d’immigration. Les nouveaux arrivants peuvent par exemple s’attendre à de nouveaux délais dans leur dossier. Les rendez-vous avec des fonctionnaires ou les cérémonies de citoyenneté pourraient être repoussés.

Ils devront aussi faire preuve de plus de patience qu’à l’habitude avant d’obtenir une réponse par téléphone ou par courriel du ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Le ministre responsable, Sean Fraser, a précisé que les services en ligne seront toujours accessibles et qu’un groupe réduit de fonctionnaire continuera de traiter des demandes prioritaires.

La grève devrait avoir des impacts sur toutes les catégories d’immigration. L’an dernier, le ministère avait du mal à émettre dans les temps les visas de visiteur et les visas pour étudiants, entre autres problèmes. Ottawa avait promis de s’attaquer à l’important arriéré des demandes, une liste qui compte toujours environ un million de dossiers en attente.