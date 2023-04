Environ 200 résidents de deux CHSLD de Montréal contraints de déménager

Quelque 200 résidents vulnérables sont contraints de quitter deux centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) privés du sud-ouest de Montréal qui ont été mis sous tutelle l’automne dernier à la suite d’allégations de mauvais traitements.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a confirmé que tous les patients des résidences Floralies, situées dans les arrondissements de Lachine et LaSalle, seront relogés par souci de santé et de sécurité.

Un rapport d’un gestionnaire retraité du ministère de la Santé, rendu public l’automne dernier, fait état de « maltraitance sous toutes ses formes » dans ces CHSLD, notamment de la violence et de négligence de la part de certains employés.

Les deux résidences ont été mises sous tutelle le 1er septembre 2022, peu après qu’une épidémie de streptocoque A a tué six personnes l’été dernier.

Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal administre provisoirement ces établissements à la suite d’allégations de maltraitance. Dans un communiqué lundi, l’organisation a mentionné que la situation générale dans ces installations a été stabilisée depuis l’automne dernier.

« Toutefois, dans un souci d’assurer le bien-être, la santé et la sécurité des résidents à long terme, nous avons décidé de procéder au déménagement de tous les résidents vers d’autres milieux de vie », a déclaré le directeur général adjoint au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et administrateur provisoire des Floralies, Jean-François Miron.

Les responsables des résidences des Floralies se disent choqués par la nouvelle et inquiets de l’impact que le déménagement aura sur les résidents.