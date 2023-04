La victime de l’agression sexuelle commise par l’ex-député Harold LeBel en 2017 a levé le voile sur son identité : il s’agit de l’ex-élue péquiste et mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

À la demande de la victime, la Cour a retiré mardi matin l’interdit de publication qui protégeait le nom de Mme Fournier. Celle-ci avait remporté sa cause au criminel en novembre.

Dans une déclaration sous serment envoyée le mois dernier, l’ancienne députée de Marie-Victorin, qui occupe depuis 2021 le poste de mairesse de Longueuil, avait affirmé qu’elle « souhait[ait] pouvoir discuter publiquement et ouvertement de [son] expérience à travers le système de justice ».

Mme Fournier a d’ailleurs participé à un documentaire sur son expérience du réseau de la justice, et dont la sortie est prévue mercredi. La décision, affirme-t-elle, est « bien réfléchie, éclairée et volontaire ».

L’ex-député de Rimouski Harold LeBel, qui a siégé pendant plus de six ans sous la bannière du Parti québécois, est sorti de prison au début du mois après avoir obtenu une libération conditionnelle au quart de sa peine de huit mois pour agression sexuelle.

Lui et sa victime se sont côtoyés pendant trois ans au sein du caucus péquiste à l’Assemblée nationale. L’agression a eu lieu moins d’un an après l’élection de Mme Fournier comme députée de Marie-Victorin à l’âge de 24 ans.

Durant son témoignage l’an dernier, l’actuelle mairesse de Longueuil avait affirmé avoir été prise de court par les approches non désirées de son collègue député, qu’elle voyait comme un « mentor », et même une « figure paternelle ». « Il n’y avait pas figure plus consensuelle que ça », avait-elle dit lors de son témoignage, anonyme jusqu’ici.

Octobre 2017

Elle reprochait à son agresseur de l’avoir embrassé de force, un soir d’octobre 2017, alors qu’elle et une amie séjournaient à l’appartement de M. LeBel, en marge d’une activité politique à Rimouski. Lors de son témoignage, l’an dernier, Mme Fournier avait raconté avoir reçu la visite inopinée de son agresseur ce soir-là, en plus de subir des attouchements non désirés aux fesses et à l’anus pendant toute la nuit.

« Je n’ai jamais fait ça de ma vie », avait rétorqué M. LeBel lors de son témoignage devant juge et jurés.

Au moment d’apprendre le verdict de culpabilité en novembre, la défense avait dit encaisser un « choc ». « Ça vient me chercher d’être vu comme quelqu’un qui est un agresseur », avait affirmé son client deux mois plus tard, en apprenant qu’il écoperait de huit mois de prison et serait inscrit pour 20 ans au registre national des délinquants sexuels.

« Le seul point positif est que cela me permet de tourner la page. […] Mais ça n’efface pas la douleur ni la peine », avait pour sa part souligné Mme Fournier.

Élu en 2014, Harold LeBel a occupé le poste de député péquiste de Rimouski jusqu’en octobre dernier, mais avait été exclu du caucus de son parti en décembre 2020, au moment de son arrestation. Il a ensuite siégé comme indépendant.

Comme député du PQ, M. LeBel avait notamment occupé le rôle de whip. Celui-ci est chargé, selon la tradition, de maintenir la cohésion et l’assiduité dans un groupe parlementaire.