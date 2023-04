Des enfants de la DPJ «invisibles aux yeux de l’impôt»

Une mère de famille ne peut avoir droit au crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants parce que la fillette de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) qu’elle a prise sous son aile est « invisible aux yeux de l’impôt ». Dans une lettre, elle lance un appel à l’aide au gouvernement de François Legault.

Charlie, trois ans, dont le vrai nom a été tu pour protéger son identité, est issue du système de protection de la jeunesse. Début 2022, elle a abouti dans une famille d’accueil par le biais de la banque mixte de la DPJ, ce qui en fait une candidate à l’adoption.

« Très fragile » et souffrant « de grande anxiété », la petite a été confiée l’an dernier à une garderie privée. La dame qui l’accueille depuis près d’un an et demi — et dont le nom a été tu pour éviter d’identifier Charlie — souhaitait lui offrir tout le soutien nécessaire à son développement.

« Il est important que les familles d’accueil et les parents biologiques puissent choisir la meilleure garderie en fonction des besoins de l’enfant, et pas de leur budget », écrit-elle dans une missive acheminée au bureau du premier ministre, François Legault.

En envoyant la fillette dans la même garderie que son fils biologique, la mère de famille, que nous appellerons Louise, estime avoir pris une décision qui porte fruit aujourd’hui. « Charlie a fait des progrès énormes depuis son arrivée chez moi ! Ses cheveux ont poussé, elle a pris de la couleur et du poids, elle compte, parle et chante ! Elle connaît son alphabet et commence même à lire ! C’est en grande partie grâce à la garderie et à son éducatrice qu’elle se porte si bien », précise-t-elle dans sa lettre.

9400 $ en plus

À la fin de l’an dernier, Louise a demandé à recevoir les documents fiscaux nécessaires à l’obtention de crédits d’impôt sur les frais de garde. Comme elle l’avait fait avec son fils quelques années auparavant.

« Bien entendu, je savais que j’allais payer des coûts qui étaient plus élevés qu’une garderie subventionnée. Mais moi, je basais mon budget sur mon expérience à moi comme parent biologique, où j’ai pu déduire les frais de garderie de mon fils. J’ai tenu pour acquis que ça allait être la même situation pour Charlie », explique-t-elle lors d’un entretien avec Le Devoir.

En décembre, elle a reçu une réponse de Revenu Québec. Comme elle n’a pas de lien de filiation avec Charlie, elle n’est pas admissible à ces déductions. Même chose, par exemple, pour les frais de camps de jour.

Envoyer la petite à la garderie lui coûte donc 16 900 $ par année. « Avec la déduction, ça me reviendrait à 28,70 $ environ par jour. Je sauverais 9400 $ par année », calcule Louise.

La dame convient d’avoir fait ce choix consciemment, et qu’elle aurait très bien pu envoyer Charlie dans une garderie subventionnée ou un centre de la petite enfance. « Toutes les garderies font tout leur possible, et il y a des gens extraordinaires dans toutes les garderies, je n’en doute pas. Mais présentement, pour Charlie, c’est vraiment un très, très bon endroit. […] D’autant plus que de la changer de place, pour elle, ça serait dramatique », soutient-elle.

« Selon les conditions »

Contacté par Le Devoir, Revenu Québec a indiqué que « selon les conditions propres à chaque situation, un parent de famille d’accueil pourrait bénéficier [du crédit d’impôt sur les frais de garde] au moment de produire sa déclaration de revenus ». Il faut cependant que le parent ait « la charge » de l’enfant.

Selon la présidente de la Fédération des familles d’accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ), Geneviève Rioux, ces critères excluent automatiquement une foule de personnes en processus d’adoption auprès de la DPJ. « Dans les termes d’impôts, ce sont vraiment les parents qui y ont droit. C’est une difficulté au niveau législatif. Ça fait un bon cinq ans qu’on y travaille », souligne-t-elle.

Selon Mme Rioux, les centres jeunesse ne remboursent pas ces sommes, « sauf dans certaines conditions ». Par exemple, dans le cas de besoins lourds. Lundi soir, le ministère de la Santé et des Services sociaux nous a indiqué par courriel ne pas être au courant de telles situations.

« Quand une garderie devient notre besoin, à nous en tant que famille d’accueil, à ce moment-là, c’est notre choix personnel. Donc, c’est à nous de payer », indique Mme Rioux. « Ça, ce n’est pas correct. »

La présidente du FFARIQ constate d’ailleurs que certains parents d’accueil n’ont pas le choix de se tourner vers des établissements privés, vu la pénurie de places dans les services de garde au Québec.

Dans sa lettre adressée au premier ministre et à la ministre de la Famille, Suzanne Roy, Louise lance un cri du coeur : « les frais de garde pour les enfants dans le programme Banque mixte devraient être déductibles d’impôts pour la personne qui les paie », affirme-t-elle.

« Je pense que ça serait de mise, puis que ça serait possible de faire des changements de politiques relativement rapidement, en attendant qu’une loi soit changée définitivement », conclut-elle.