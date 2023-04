Des plans d’eau sous surveillance en raison des risques d’inondation

Des précipitations de pluie sont prévues au Québec dans les prochains jours et les plans d’eau font l’objet d’une surveillance continue par la Sécurité publique en raison de risques d’inondation.

À Montréal, les secteurs situés en bordure du lac des Deux Montagnes et de la rivière des Prairies présentent un risque d’inondation élevé.

Les autorités municipales ont fait le point lundi matin, expliquant que la fonte de la neige provoquée par les chaleurs récentes et les pluies attendues au cours des prochains jours justifient la mise en alerte des services de sécurité civile de la Ville.

Le « mode alerte » signifie que « les arrondissements, les villes liées et le centre des mesures d’urgence sont en coordination pour commencer à préparer et activer les gens sur le terrain dans l’éventualité où les inondations arrivent dans les prochains jours », a expliqué le chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal, Martin Guilbault.

« On demande aux citoyens de se préparer, la responsabilité du citoyen est de s’organiser pour protéger sa demeure ».

Préparer une trousse d’urgence

Martin Guilbault conseille aux citoyens qui vivent dans les secteurs qui présentent un risque élevé d’inondation de préparer une trousse d’urgence, pour subvenir « aux besoins de la famille pendant au moins trois jours ».

Cette trousse devrait notamment inclure de l’eau potable, de la nourriture non périssable, une radio à piles, une lampe de poche, des bougies, des allumettes, une trousse de premiers soins et un sifflet pour être entendu par les équipes de secours.

Selon le chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal, le risque d’inondation est à son plus haut niveau depuis 2019.

Cette année-là, une combinaison catastrophique de pluies abondantes survenues à la suite d’un hiver neigeux et de températures froides qui avaient maintenu le couvert de neige intact jusque-là avait forcé l’évacuation de milliers de personnes à travers plusieurs régions du Québec.

Mais la porte-parole de la sécurité civile Marie-Soleil Boulet-Pruneau se veut rassurante et ne craint pas, pour l’instant, d’inondation majeure.

« On se rappelle toujours les inondations majeures de 2017 et 2019, mais pour le moment, ce n’est pas ce qui est appréhendé. »

Elle a expliqué que le ministère de la Sécurité publique surveille les cours d’eau « à la grandeur du territoire ».

Les régions des Laurentides, de Lanaudière et de l’Outaouais « attirent davantage notre attention et, dans une moindre mesure, la capitale nationale », a précisé Marie-Soleil Boulet-Pruneau en ajoutant que des températures plus fraîches prévues dans certains secteurs pourraient ralentir la fonte des neiges.

« Les températures ont une tendance vers la baisse au cours des prochains jours […] donc ça pourrait diminuer la fonte de la neige, si les températures sont à la baisse, ça devrait être plutôt stable ».

Laurentides Une inondation moyenne a été observée dans la rivière du Nord en amont du pont du CN à Saint-Jérôme. Des inondations mineures ont été rapportées près de Sainte-Agathe-des-Monts pour le même cours d’eau ainsi qu’à la rivière du Diable, en amont du pont de la route 117. Lanaudière Lundi matin, il y avait une inondation moyenne dans la rivière Ouareau à Rawdon, à la tête des chutes Dorwin. Des inondations mineures ont été observées au lac Maskinongé, à Saint-Gabriel-de-Brandon, dans la rivière L’Assomption au pont-route 158 à Joliette, ainsi qu’à la rivière Noire, en amont du pont-route à Sainte-Émélie-de-l’Énergie. Québec Environnement Canada a émis un avertissement de pluie pour la région de Québec, jusqu’à 25 millimètres pourraient tomber dans les prochaines heures. « Cette pluie devrait accélérer la fonte de la neige déjà très active due au temps doux et provoquer une hausse significative du débit et du niveau de certains cours d’eau. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres », a indiqué l’agence fédérale. Laval Une inondation mineure a été observée sur la rivière des Mille Îles en aval du barrage du Grand-Moulin à Deux-Montagnes. Montérégie Une inondation mineure s’est produite sur le lac des Deux Montagnes, à 300 m au nord de l’autoroute 20. Outaouais Une inondation mineure a été observée sur la rivière des Outaouais, à Ottawa, au parc Britannia.