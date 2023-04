Montréal passe en mode «alerte» pour les crues printanières

La Ville de Montréal a annoncé dimanche après-midi qu’elle passait au mode « Alerte » de son plan d’intervention en cas d’inondations. Plusieurs arrondissements et villes de l’agglomération de Montréal pourraient être touchés par les crues printanières.

« Une augmentation du niveau des différents cours d’eau de l’archipel de Montréal a été constatée », peut-on lire dans un communiqué diffusé par la Ville. La Centrale de Carillon, sur la rivière des Outaouais, a enregistré un dépassement de son seuil d’inondation mineure, ce qui devrait entraîner une augmentation des débits au cours des deux prochains jours.

On précise que les secteurs susceptibles de subir « des inondations d’importance variable » sont ceux situés en bordure du lac des Deux Montagnes, du Lac St-Louis et de la rivière des Prairies.

« Chaque année, c’est une période stressante pour les riverains. Nous sommes prêts et serons là pour les accompagner », a tweeté la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« On invite la population vivant dans des secteurs à risque à se préparer à intervenir rapidement comme nous le faisons et nous veillons à ce que tous les citoyennes et citoyens aient l’information nécessaire à leur préparation », a pour sa part indiqué le responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Alain Vaillancourt.

La Ville suggère aux familles d’établir un plan d’urgence familial ainsi qu’une trousse d’urgence à avoir dans son domicile en cas d’inondation. Elle fournit sur son site web des conseils pour préparer sa maison à une telle situation.