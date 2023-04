Quoi retenir de la fin de semaine?

Au Soudan, au moins 56 civils tués en 24 heures

Des combats ont opposé dimanche pour la deuxième journée de suite l’armée soudanaise à une puissante force paramilitaire, sur fond de lutte de pouvoir entre les deux généraux aux commandes du Soudan depuis le putsch de 2021. Au moins 56 civils et 3 employés humanitaires de l’ONU ont été tués.

Depuis samedi, des raids aériens faisant trembler les immeubles, des tirs d’artillerie et des combats de rue au fusil automatique ou à la mitrailleuse lourde n’ont laissé aucun répit aux habitants de Khartoum, privés d’eau et d’électricité. Les combats se concentrent dans la capitale et au Darfour, dans l’ouest du pays.

Un réseau de médecins prodémocratie a recensé « des dizaines » de combattants tués, et plus de 600 personnes blessées. Le Programme alimentaire mondial de l’ONU a d’ailleurs suspendu son aide au Soudan après la mort de ses trois employés, tués dans des combats au Darfour.