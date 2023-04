Les oiseaux migrateurs reviennent au pays avec la grippe aviaire

Les oiseaux qui volent au-dessus de nos têtes ces jours-ci ne sont pas de bon augure pour tout le monde. Avec eux, la grippe aviaire revient hanter les producteurs de volailles et d’oeufs du Québec. Six éclosions ont déjà été recensées depuis le début du retour des beaux jours, ce qui a entraîné la mort de milliers d’oiseaux.

Les 22 000 poules pondeuses de la ferme de Paulin Bouchard caquettent tranquillement dans leur poulailler beauceron. Leur propriétaire n’est pas aussi serein. « C’est la pire période en ce moment, avec le plus d’oiseaux qui passent au-dessus de nos têtes. On est tous préoccupés », confie-t-il.

La grippe aviaire est de retour cette année chez les éleveurs québécois à cause de ces oiseaux sauvages. Cinq cas ont été recensés depuis le début du printemps chez de gros producteurs de Montérégie. Un sixième a été répertorié chez un « producteur non commercial » de la région de Sherbrooke, c’est-à-dire un particulier qui élève des poules pour sa propre consommation.

Les conséquences sont chaque fois funestes. Gros ou pas, tout le troupeau de volaille doit être euthanasié pour éviter d’autres contaminations. Près de 150 000 oiseaux ont dû ainsi être abattus depuis la fin mars au Québec. « Ça peut prendre des mois avant une reprise des productions. C’est majeur pour le producteur », explique Paulin Bouchard.

Environ 532 000 oiseaux d’élevages ont été tués aux quatre coins du Québec l’an dernier à cause de la grippe aviaire. Ce nombre grimpe à 7 millions pour tout le Canada. Dans le monde, les estimations tournent autour de 200 millions d’oiseaux morts.

Au Canada, le gouvernement rembourse financièrement la valeur des oiseaux ainsi détruits. Le fardeau reste lourd pour les éleveurs, qui doivent désinfecter tout leur équipement et repartir avec de nouvelles poules. La chaîne de production peut dérailler si la maladie frappe dans un élevage d’oiseaux reproducteur. Deux sites de reproducteurs de dindons et un site de reproducteur de poulet ont été touchés l’an dernier.

Pour le consommateur, la gestion de l’offre en vigueur au pays devrait maintenir le prix du poulet et des oeufs à un prix raisonnable. « Il faudrait que ça soit majeur » pour que la grippe aviaire se fasse ressentir sur les étalages, avance Paulin Bouchard.

Des mesures renforcées

En plus du soin de ses poules, M. Bouchard s’affaire à présider l’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles (EQCMA). Il multiplie les appels à la vigilance autour de lui pour éviter que les pertes soient aussi élevées que celles de l’an dernier. « Malheureusement, on sait qu’on va en avoir. Heureusement, on a appris beaucoup dans la dernière année », dit-il.

Puisque la maladie se transmet d’un animal à l’autre par les fientes, les banales promenades dans un champ où se posent les bernaches présentent de sérieux risques de contamination.

« Il faut faire attention quand on rentre dans un poulailler, peu importe sa taille. L’idéal, c’est d’avoir des chaussures que l’on garde toujours à l’intérieur du bâtiment. Il ne faut pas donner aux oiseaux l’accès à l’extérieur, conseille le spécialiste. Le niveau de vigilance doit être à son maximum, un peu comme dans le moment intense de la COVID-19, où on faisait tout pour pas faire d’erreurs. »

En cas d’infections, les symptômes sautent aux yeux. Les poules cessent de manger, de pondre, leur tête enfle, et la mort suit généralement rapidement.

Il n’y a pas que les oiseaux qui peuvent contracter et transmettre la maladie. La grippe aviaire a été observée chez les porcs, les renards, les phoques et même chez un chien domestique. Un chien de l’Ontario a en effet trouvé la mort « après avoir mâché une oie sauvage » contaminée, selon une communication de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) datée du 4 avril dernier.

Les risques qu’un humain contracte cette maladie restent toutefois très faibles. Les consommateurs de volailles et d’oeufs n’ont d’ailleurs rien à craindre, selon le gouvernement.

Le gouvernement québécois a d’ailleurs octroyé 800 000 dollars au début du mois à l’EQCMA afin, entre autres, « de mettre à jour les protocoles de biosécurité ». Les transporteurs et les « attrapeurs » de volailles devront ainsi se conformer à des normes plus strictes.

L’été de tous les dangers

Malgré ces signes d’une arrivée précoce du virus, présage d’une large contamination, des nouvelles encourageantes remontent du sud de la frontière.

« Très peu d’infections » ont été recensées pour le moment aux États-Unis, fait remarquer la Dre Manon Racicot, vétérinaire épidémiologiste principale à l’ACIA. Nos oiseaux sauvages arrivent pourtant du Sud et se déposent à côté des fermes américaines avant d’arriver chez nous.

« Ça éveille des questions. Est-ce que les oiseaux sont moins contaminés ? Est-ce que ces oiseaux sauvages ont développé des anticorps ? On ne sait pas encore », se questionne la vétérinaire.

Des fermes ont par ailleurs été touchées par la grippe aviaire cet hiver, ce qui laisse croire que ce virus — encore inexistant au Québec en 2021 — est en voie de devenir endémique chez nous.