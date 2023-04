«On a besoin de plus d’éducation sur l’Holocauste»

« Nous vivions tranquilles lorsque la guerre a été déclarée, en 1939. J’ai été évacuée avec mon école dans une petite ville du sud-est de la France, pas loin de Paris. »

Muguette Myers se souvient parfaitement de l’année de ses huit ans. Au téléphone, elle évoque avec une précision déconcertante ses souvenirs du début de la guerre, mais aussi de la longue cavale qu’elle a alors entamée avec sa famille.

Établie à Montréal depuis plus de 70 ans, Mme Myers est une survivante de la Shoah. Elle raconte désormais son histoire à des groupes scolaires au Musée de l’Holocauste Montréal. L’institution s’apprête à déménager de son emplacement actuel dans le quartier Côte-des-Neiges pour s’établir sur le boulevard Saint-Laurent, en plein coeur de la ville, à compter de 2025. Les travaux d’excavation des nouvelles installations débuteront au courant de l’été.

« Sincèrement, c’est un rêve depuis plusieurs années, on n’a pas assez d’espace pour faire tout ce qu’on voudrait au musée », explique la directrice des communications de l’établissement, Sarah Fogg. « On n’a pas assez de place pour les groupes scolaires, on n’a pas d’endroit pour des expositions temporaires et, avec le nouveau musée, on va être capables de tout faire. »

Des salles de classe, des salles d’exposition et un auditorium feront partie des nouvelles installations. Le coût total du déménagement devrait frôler les 100 millions de dollars. Les gouvernements du Québec et du Canada se sont engagés à financer le projet à hauteur de 20 millions de dollars chacun, tandis que la Ville de Montréal verse 1,5 million. Le reste provient de fonds privés.

Les différentes choses qui amènent au génocide peuvent encore arriver aujourd’hui, dans d’autres sociétés autour de nous, et même au Québec.

C’est l’équipe KPMB Architects + Daoust Lestage Lizotte Stecker qui a été choisie pour créer les installations au terme d’un concours international d’architecture.

Le nouvel emplacement du musée, sur le boulevard Saint-Laurent à proximité de la rue Sherbrooke, n’a pas été choisi au hasard. « Si on étudie l’histoire de l’immigration des communautés juives, notamment des communautés de survivants [de l’Holocauste], c’est là où les premiers groupes se sont installés », explique Mme Fogg.

Éducation des jeunes

L’une des vocations du musée est l’éducation à propos de l’histoire de la Shoah, notamment auprès des plus jeunes. Il accueille présentement 20 000 visiteurs par année, dont la moitié sont issus de groupes scolaires. Dans les nouvelles infrastructures, l’institution vise 100 000 visiteurs annuellement.

Cette perspective réjouit Sivane Hirsch, professeure au Département des sciences de l’éducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières. « En allant mieux comprendre le phénomène des génocides, et de l’Holocauste en particulier dans ce cas, on en apprend beaucoup sur le racisme, sur le populisme », affirme celle qui étudie la prise en compte de la diversité ethnoculturelle et religieuse à l’école. « Le fait d’avoir un musée et de ne pas juste apprendre ça dans les livres, ça fait en sorte qu’on comprend autrement cette réalité. »

Et les connaissances des jeunes à ce sujet sont plus superficielles qu’on pourrait le croire. Un sondage de la Fondation Azrieli effectué en 2019 rapporte que près du quart des Canadiens âgés de 18 à 34 ans n’ont jamais entendu parler de l’Holocauste, et que plus de la moitié d’entre eux sont incapables de nommer un seul camp nazi.

« Il y a des jeunes qui sont très bien informés, et il faut les aider à trouver les bonnes sources, à bien comprendre les enjeux », souligne-t-elle néanmoins avec espoir. « Mais c’est sûr qu’à l’école, on ne fait pas assez de place ni à l’Holocauste ni aux autres génocides. »

Polarisation même au Québec

Mme Hirsch croit que le nouveau musée permettra d’atteindre davantage de personnes, dans un contexte contemporain où l’antisémitisme n’a pas disparu. « Les différentes choses qui amènent au génocide peuvent encore arriver aujourd’hui, dans d’autres sociétés autour de nous, et même au Québec, affirme-t-elle. Même si le Québec n’est pas une société où il y a plus de racisme qu’ailleurs, il y a du racisme et de la polarisation sociale ici aussi. »

Selon Statistique Canada, les crimes haineux rapportés à la police et ciblant la religion juive ont augmenté de 47 % en 2021. La directrice des communications du musée, Sarah Fogg, constate pour sa part une polarisation importante sur les médias sociaux.

« En gérant les comptes du musée, je vois des commentaires haineux chaque jour », déplore-t-elle. « On a besoin de plus d’éducation sur l’Holocauste, parce que c’est comme ça qu’on voit les dangers de l’antisémitisme, et ça nous aide à construire de meilleurs citoyens. »

Ne rien tenir pour acquis

La survivante de l’Holocauste Muguette Myers prévoit quant à elle de continuer à donner des conférences aux enfants lorsque le musée aura emménagé dans son nouvel emplacement. Pour elle, c’est primordial. Elle croit qu’aucune société n’est à l’abri d’une dérive génocidaire.

« Quand je suis arrivée au Canada avec ma mère, je lui ai demandé : “Maman, ça ne peut pas arriver ici, ce qui est arrivé en Europe ?” Elle m’a répondu : “Il ne faut jamais dire ça, parce que l’Allemagne était le pays le plus civilisé de toute l’Europe. Tous les grands compositeurs, les grands écrivains, les grands philosophes étaient allemands. Et regarde ce qui s’est passé.” »

Aux jeunes qui assisteront à sa conférence dans le nouveau musée à compter de 2025, elle compte citer ces mots de l’auteur juif Elie Wiesel. Ils lui paraissent toujours d’actualité, plus de 77 ans après la fermeture du dernier camp de concentration en Europe : « Le silence encourage le bourreau, jamais la victime. »