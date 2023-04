La Fondation Trudeau a tendu la main aux Chinois

La Fondation Trudeau a réclamé sa part du million de dollars que deux hommes d’affaires chinois réservaient initialement en totalité à un projet de bourses d’études administrées par l’Université de Montréal, affirme l’architecte de la transaction.

Vice-recteur aux affaires internationales et à la Francophonie de l’institution de 2014 à 2020, Guy Lefebvre a négocié la contribution de Zhang Bin et Niu Gensheng, qui suscite la controverse en raison d’allégations indiquant que la République populaire de Chine a offert de rembourser les donateurs.

Dans une entrevue accordée au Devoir, M. Lefebvre affirme que M. Zhang, avec qui il a amorcé les discussions vers 2014, n’a jamais mentionné le souhait de contribuer à la Fondation Trudeau. « Il n’y a pas eu de demande de sa part, ça, c’est clair, net et précis », a-t-il dit vendredi.

L’implication de l’organisme, fondé en mémoire de l’ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau, aurait même contrarié l’homme d’affaires chinois, selon M. Lefebvre. « Zhang Bin n’était pas de très bonne humeur, pas très content qu’il y ait un acteur additionnel », s’est-il souvenu.

Maintenant à la retraite, l’ancien vice-recteur affirme que la Fondation a elle-même réclamé une portion du don pour organiser des congrès, des séminaires et des ateliers portant les noms des donateurs. « La proportion exacte, je pense que c’est la Fondation Trudeau qui a dit : “nous, 200 000 dollars, ça nous convient” », a-t-il expliqué.

J’ai toujours essayé de faire ça pour le bénéfice des étudiants de chaque côté. Si effectivement on a, par des stratagèmes, essayé d’influencer des personnes ou d’autres, y compris moi, je me sens pas mal trahi.

Cette demande a été formulée quand M. Lefebvre a sollicité l’autorisation de l’organisme afin d’utiliser le nom de l’ancien premier ministre, que les deux hommes d’affaires chinois voulaient honorer en finançant des bourses d’études à l’Université de Montréal.

« La fondation a dit : “Nous, on va participer. On va faire une journée de colloque, il y a des frais. On va faire un joint-venture avec l’Université de Montréal.” Est-ce qu’ils voulaient avoir leur cut sur un million de dollars ? Je ne peux pas le dire », affirme l’ex-vice-recteur.

Une somme de 50 000 dollars supplémentaires a également été négociée à cette occasion pour ériger une statue de Pierre Elliott Trudeau ce qui, selon M. Lefebvre, a également déplu à M. Zhang.

« C’est mon impression, a-t-il dit. C’est un homme important. Il n’aimait pas se faire dire que le projet ne pouvait pas marcher sans l’ajout de la fondation. Il trouvait ça compliqué. Et il trouvait ça compliqué d’ajouter une statue. »

Forcé de pédaler

L’implication de la Fondation dans le projet de don a forcé M. Lefebvre à faire preuve de conviction auprès de l’homme d’affaires chinois. « Quand je lui ai dit qu’il y avait une tierce partie, j’ai été obligé de pédaler pour essayer de rebrancher les choses, a-t-il soutenu. Parce qu’avant tout, l’argent était destiné aux étudiants. »

En 2016, l’accord de financement a été officialisé par une convention écrite signée par les deux donateurs ainsi qu’Alexandre Trudeau, fils de l’ancien premier ministre, qui représentait alors la fondation, et M. Lefebvre. L’entente prévoyait un versement de 800 000 $ pour l’université, dont 50 000 dollars pour la statue, et 200 000 $ pour la fondation.

Deux ans plus tôt, en novembre 2014, la Faculté de droit de l’Université de Montréal avait déjà annoncé une première fois cette contribution. « Deux hommes d’affaires chinois donnent un million à la Faculté de droit », titrait un communiqué, sans mention de la Fondation Trudeau.

Durant cette période, à un moment qu’il n’a pas pu préciser, M. Lefebvre a d’abord contacté la famille Trudeau pour lui présenter le projet. « J’étais surpris, mais on s’est fait répondre que la famille n’avait pas de droits sur la possibilité ou non d’utiliser le nom, que c’était la Fondation Trudeau », a-t-il dit.

C’est un homme important. Il [Zhang Bin] n’aimait pas se faire dire que le projet ne pouvait pas marcher sans l’ajout de la fondation. Il trouvait ça compliqué.

Lors d’une rencontre avec des représentants de la fondation, à qui il s’est ensuite adressé, M. Lefebvre était accompagné de deux collègues de l’université, dont Jean-François Gaudreault-Desbiens, maintenant vice-recteur à la planification et communication stratégiques au sein de l’institution.

Questionné sur le sujet, M. Gaudreault-Desbiens a dirigé Le Devoir vers le service des communications de l’Université. Un porte-parole, Jeff Heinrich, n’a pas répondu directement à une question portant sur le moment où la fondation a été associée au projet. « Il n’y a eu qu’une seule entente de don, a-t-il dit. Elle a été signée en 2016. Elle prévoit des versements séparés pour l’Université et pour la Fondation. »

Jointe vendredi, la Fondation Trudeau n’a pas été en mesure de faire des commentaires dans l’immédiat.

Sous le choc

En février, le Globe and Mail a rapporté des allégations d’ingérence du gouvernement de la République populaire de Chine dans la transaction, avec pour objectif d’influencer le premier ministre Justin Trudeau.

Selon le quotidien, une source reliée à la sécurité nationale, qui n’a pas été identifiée car elle serait passible de poursuites en vertu de la Loi sur la protection de l’information, a révélé que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) avait, en 2014, intercepté une conversation entre M. Zhang et un diplomate chinois au Canada. Cet attaché commercial chinois aurait alors assuré à l’homme d’affaires que le don d’un million serait remboursé par Pékin.

Ces informations ont alimenté les allégations d’ingérence étrangère chinoise sur la scène fédérale, où M. Trudeau a été élu premier ministre en 2015.

M. Lefebvre a vivement réagi lorsqu’il a pris connaissance des informations attribuées au SCRS. « C’est un choc pour moi, a-t-il déclaré. J’ai toujours essayé de faire ça pour le bénéfice des étudiants de chaque côté. Si effectivement on a, par des stratagèmes, essayé d’influencer des personnes ou d’autres, y compris moi, je me sens pas mal trahi. »

Sans écarter l’hypothèse soulevée par les informations attribuées au SCRS, M. Lefebvre constate toutefois que le projet initial ne prévoyait pas de don à la fondation, et encore moins la participation de l’État chinois. « J’ai peut-être été naïf », laisse-t-il tomber.

M. Lefebvre avait contacté M. Zhang après avoir vu qu’avec M. Niu, ils avaient offert un don à l’Université de Toronto. Il l’a rencontré pour la première fois à Montréal, vers 2014, puis à Pékin, à deux occasions. Il soutient ne l’avoir vu que quatre ou cinq fois.

Au total, l’Université de Montréal a reçu 550 000 dollars des donateurs qui ont également versé 140 000 dollars à la Fondation Trudeau, soit moins que prévu.

Vendredi, la Fondation a réussi à reverser la somme qu’elle a reçue à l’entreprise de M. Zhang, Aigle d’or du millénaire international. Elle a également réclamé une enquête du Vérificateur général sur le processus ayant mené au don.