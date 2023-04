Les avocats de l’aide juridique adoptent une entente de principe

Après une grève d’une semaine et trois ans sans convention collective, les avocats de l’aide juridique de plusieurs régions du Québec ont adopté une entente de principe avec le gouvernement.

« Cet après-midi, les parties ont négocié de manière intensive afin d’arriver à une entente de principe complète », peut-on lire dans un courriel envoyé par le Syndicat des avocats et avocates de l’aide juridique de Montréal et Laval affilié à la CSN à ses membres.

« Dès lundi, nous serons à l’oeuvre pour planifier le déroulement des assemblées syndicales et nous vous convoquerons dans les meilleurs délais pour vous soumettre cette entente », poursuit la missive. Le contenu de l’entente de principe sera connu « une fois qu’il aura été soumis aux membres, d’ici quelques jours », explique le président par intérim du syndicat CSN pour les régions du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la Madeleine, Hugo Caissy, en entrevue avec Le Devoir.

« On est heureux d’en être arrivé là, tous les partis ont travaillé fort pour trouver une solution acceptable pour résoudre l’impasse des dernières années », se réjouit-il.

Cette entente de principe constitue un débouché important, alors que les avocats de l’aide juridique se trouvaient sans convention collective depuis plus de trois ans. Ceux-ci exigeaient notamment une parité salariale avec les procureurs de la Couronne.

Pour se faire entendre auprès du gouvernement, le Syndicat a employé les grands moyens. Il y a une semaine, ses membres ont entamé une grève qui a eu pour effet de suspendre l’ensemble des services offerts dans les centres d’aide juridique de Montréal, de Laval, de la Montérégie, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. En décembre 2022, les avocats de l’aide juridique avaient tenu une grève de cinq jours. Ils en avaient déjà organisé plusieurs autres au courant de l’année 2022.

« On n’était pas satisfait de la façon dont les négociations se déroulaient jusqu’à cette semaine [...]. Le fait qu’on soit arrivé à obtenir des concessions nous fait constater que notre interlocuteur a été plus ouvert à écouter nos demandes », note Me Caissy.

L’avocat se montre confiant par rapport à la réception de l’entente par les 300 avocats qui étaient en grève depuis une semaine. « On est satisfait du déroulement des négociations et de l’entente qui est intervenue, et on croit que nos membres seront également satisfaits. »

Avec Stéphanie Marin