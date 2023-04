Le centre La Traverse, la «cour aux miracles» des nouveaux arrivants

Quand les damnés de la Terre n’ont plus nulle part où aller, ils trouvent refuge au centre d’hébergement de Kicha Estimé. Cette intervenante sociale est surnommée la « mère Teresa de Montréal-Nord » : elle a quitté un emploi bien rémunéré pour se consacrer entièrement à l’accueil des demandeurs d’asile, sans aucune aide de l’État.

Le centre La Traverse, aménagé dans un ancien presbytère, bourdonne d’activité en ce vendredi matin. Une vingtaine de pensionnaires, venus d’Haïti, de Colombie, du Guatemala et de pays africains, reprennent leur souffle aux deux étages de l’immeuble : un travailleur agricole qui a été maltraité par son employeur, une mère et son nouveau-né, un jeune désemparé qui a échappé de peu à l’expulsion, un couple arrivé le mois dernier par le chemin Roxham (qui a depuis été fermé)…

Pour ces personnes venues du bout du monde en quête d’une vie meilleure, le refuge de Kicha Estimé est un peu « la cour des Miracles ». Elles reçoivent ici le coup de pouce qui leur permettra de se relever.

« Ces gens ont besoin d’aide. Sans accompagnement, plusieurs se retrouveraient à la rue », dit Kicha Estimé. On rencontre cette dynamique mère de famille dans son bureau encombré de sacs de vêtements, de boîtes de couches, de nourriture et d’autres articles donnés par des résidents du quartier.

Le téléphone sonne sans arrêt. Au bout du fil, des personnes fraîchement débarquées au Québec, déboussolées dans un pays dont elles ignorent tout. Kicha Estimé, son mari, son frère et une dizaine de bénévoles offrent un toit, un lit, des repas et de précieux conseils à ces gens qui viennent de loin. La plupart sont traumatisés par le périple qui les a menés à Montréal.

Une course à obstacles

« La vie n’est pas facile. Il faut toujours lutter », raconte Mamie Mpunga Mbuyi, assise sur un lit dans une chambre du deuxième étage de La Traverse.

La mère de quatre enfants — dont une est restée dans leur pays d’origine, la République démocratique du Congo — est épuisée. La vie des membres de la famille est une course à obstacles depuis qu’ils ont fui la violence qui règne dans leur pays natal, il y a cinq ans.

Cette femme corpulente est clouée au lit en raison d’une hernie discale survenue durant le long périple de la famille (à pied, en autocar et en bateau) entre le Brésil et Mont­réal. Immobilisée entre quatre murs, elle doit s’occuper d’un bébé d’un an et demi qui souffre d’hypotonie, un problème de santé se traduisant par une faiblesse musculaire. Le petit Jean-Bédel a besoin d’aide pour s’asseoir.

Mamie Mpunga Mbuyi dit s’être blessée en faisant une chute dans une montagne au Panama. Affaiblie, se déplaçant péniblement, elle a été soutenue par son mari. Le couple affirme avoir erré deux semaines dans la jungle avant d’être secouru par des villageois. Leur fille, alors âgée de 9 ans, avait été prise en charge par un groupe de migrants qui cheminait à pied.

« C’est un voyage miraculeux pour nous », dit Mamie Mpunga Mbuyi d’une voix douce. Le couple et trois de ses enfants (âgés d’un an et demi, trois ans et douze ans) ont abouti au centre La Traverse il y a deux mois. Ils avaient dû quitter leur logement de Montréal-Nord parce que le père a perdu son emploi : il doit s’absenter régulièrement de son travail pour accompagner son fils handicapé à l’hôpital Sainte-Justine. Depuis, il a trouvé un autre boulot.

« J’ai la chance d’avoir un mari aimant et responsable, qui s’occupe de moi et de nos enfants en plus de travailler. Mais on a besoin de répit », dit Mamie Mpunga Mbuyi. Elle prend soin de leurs deux garçons d’âge préscolaire malgré sa santé vacillante. Leur fille, qui fréquente l’école secondaire du quartier, donne un coup de main après les classes.

La mère de famille commence à trouver le temps long, coincée jour et nuit dans la petite chambre. « Si on avait un service de garde pour nos garçons, je pourrais travailler. J’ai fait des études en informatique, je peux faire du télétravail. Et on doit envoyer de l’argent à la famille qui s’occupe de notre fille aînée au pays [au Congo] », dit-elle.

« En mode survie »

Kicha Estimé fait de son mieux pour soutenir la famille congolaise — et les autres pensionnaires de La Traverse —, mais ses moyens sont limités. « On n’a aucun financement public. Mon mari et moi devons nous endetter pour rester à flot. Et on dépend du travail bénévole pour notre fonctionnement », dit cette mère de trois garçons, née à Montréal-Nord.

Elle a quitté son emploi d’agente de sécurité au Centre de surveillance de l’immigration de Laval en pleine pandémie, en 2020, pour se consacrer à sa mission : « Je veux aider les gens. Les demandeurs d’asile sont parmi les personnes les plus vulnérables qu’on puisse imaginer. »

Les pensionnaires ont presque tous besoin de services sociaux, explique Richard Edmond, le mari de Kicha Estimé. « Les gens arrivent en mode survie. Plusieurs ont vécu des traumatismes. Et ils vivent du stress à cause de leur avenir incertain », dit ce consultant en informatique.

On rencontre Roseline Louis et son bébé de deux mois dans le bureau de La Traverse. Les yeux de cette mère de deux garçons s’embuent lorsqu’elle parle de leur périple entre le Chili et Montréal, qui a culminé au chemin Roxham en octobre 2022. La jeune femme d’origine haïtienne affirme avoir vu des migrants s’effondrer d’épuisement dans la jungle sud-américaine. Elle et son mari ont aussi croisé la route de bandits armés de machettes.

« Aujourd’hui, ça va mieux », assure la mère de famille. Elle projette de devenir coiffeuse. Le couple a trouvé un appartement. Roseline vient donner un coup de main au centre La Traverse, où elle a été hébergée lors de son accouchement. Elle trouve ici une solidarité dont elle a grandement besoin.

Ne pas faire de vagues

Jeronimo (nom fictif, car il craint les représailles), un travailleur agricole originaire du Guatemala au Québec depuis trois ans, a aussi trouvé refuge à La Traverse la semaine dernière. « Mon patron est un homme dangereux », dit-il dans un mélange d’espagnol, d’anglais et de français.

Il montre sa nuque enflée sous les coups de son employeur, selon lui. L’homme d’une trentaine d’années refuse de révéler son nom ou celui de la ferme où il a travaillé, parce qu’il ne veut pas faire de vagues. Il cherche du travail ailleurs — Jeronimo a la chance d’avoir un permis de travail ouvert.

« Mon plan est de rester ici quelques jours, jusqu’à ce que je trouve un autre emploi dans le domaine agricole. Je suis chanceux d’avoir été dirigé ici », dit-il.

Les pensionnaires de La Traverse ont tous été hébergés d’urgence dans le gymnase d’une école du quartier, la semaine dernière, à cause de la panne de courant due au verglas. Il n’y en a pas un qui s’est plaint d’être un « sinistré ».