Le bilan de fin de saison du CH

Le Canadien de Montréal a terminé jeudi soir en perdant 5-4 contre les Bruins de Boston une saison difficile marquée par de nombreuses blessures, dont celle de Cole Caufield, mais aussi par des performances surprenantes, comme celle de Rafaël Harvey-Pinard.

Les joueurs de la formation et la direction devraient faire le bilan de ces 82 matchs. Et, qui sait, en dire un peu plus sur leurs attentes pour les 82 prochains.