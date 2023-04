Les immanquables à Cannes

À un mois de son ouverture, le Festival de Cannes annonce jeudi matin qui seront les élus à fouler ses célèbres marches pour présenter leur film en sélection officielle. Quelques grands noms sont déjà confirmés, tels que Scorsese pour Killers of the Flower Moon et Almodóvar avec son Strange Way of Life.

Verra-t-on plus de réalisatrices lors de cette 76e mouture ? L’année dernière, seulement cinq femmes étaient nommées dans la course à la Palme d’or, et en 75 ans, seules Jane Campion et Julia Ducournau l’ont remportée. Le festival aura lieu du 16 au 27 mai.