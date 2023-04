Fuir la mort en Colombie et trouver le chemin Roxham

Trois époques, trois façons de vivre la frontière. Le Devoir a parlé à des demandeurs d’asile affectés différemment par les politiques frontalières canadiennes avant, pendant et après le chemin Roxham. Deuxième d’une série de trois textes.

Andrés Cardoso Gutiérrez n’est pas habitué à être le sujet de l’entrevue. Il y a à peine plus d’un an, c’est toujours lui qui tendait le micro et posait les questions.

Journaliste passionnée en Colombie au service de l’intérêt public, il aura fallu qu’il soit menacé de mort violente par un dangereux groupe armé pour qu’il décide de tout laisser derrière lui. Il a cherché refuge par le chemin Roxham au Canada en mars 2022, près d’un an jour pour jour avant que la frontière canado-américaine ne se scelle davantage.

« Ceux qui pensent qu’on est venus pour devenir riches ne comprennent pas c’est quoi de devoir sauver sa vie », dit-il, aujourd’hui installé à Sherbrooke avec sa femme.

Il y avait cru, lui aussi, à la paix après plus de 50 ans de guerre civile. En 2016, après la signature du traité entre le gouvernement colombien et la plus grosse guérilla du pays, les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), les Colombiens ont vécu de l’espoir. Après la démobilisation des FARC, il a fait quelques reportages optimistes sur ces zones de transition où d’anciens guérilleros qui ont échangé leurs armes pour quelques hectares et des maisonnettes plantent des ananas .

Une époque florissante et fantastique pour « faire son devoir de journaliste ».

« Mais l’illusion s’est vite dissipée », continue Andrés. Et c’est aux premières loges qu’il a vu toute sa région et son pays s’enfoncer dans la violence à nouveau.

Andrés était reporter pour l’une des plus importantes chaînes de télévision du pays, Caracol, avec une « diffusion nationale », comme il le répète durant l’entrevue. Ses enquêtes lui ont valu de devenir une cible des groupes armés. « C’est tristement ironique de penser que mieux je faisais mon travail, plus je devenais une personne à éliminer à leurs yeux », songe-t-il à voix haute.

La mort à tous les jours

Peu à peu à partir de 2019, ses sources ont commencé à l’appeler. Des enseignants, qui voulaient dénoncer le recrutement d’étudiants mineurs pour « retourner à la montagne » ou à la jungle, c’est-à-dire à un groupe de guérilleros, comme le veut l’expression populaire en Colombie. « Des mères qui venaient de perdre leur enfant parce qu’il avait été recruté pour aller à la guerre. » Des démineurs, qui voyaient des mines antipersonnel se faire « replanter » au fur et à mesure que le déminage avançait. L’armée nationale, aussi, qui l’invitait à l’accompagner dans la forêt amazonienne pour les voir détruire des pistes d’atterrissage clandestines utilisées pour le narcotrafic.

Il a vu et senti l’étau du danger se resserrer sur lui. En janvier 2022, il doit rapporter la nouvelle d’un attentat contre le gouverneur de la région du Caquetá, qui a fait deux morts parmi son équipe de sécurité.

Or, cet homme politique se trouve sur la même liste de personnes à assassiner que lui. La liste a été décrétée par un groupe armé qui s’appelle la Nueva Marquetalia, formé d’anciens guérilleros mécontents du processus de paix et qui ont repris les armes.

La Colombie voit donc aujourd’hui une multiplication et une reconfiguration d’une multitude de groupes armés liés, à divers degrés, aux dissidents des anciennes guérillas et aux commerces illicites de la drogue ou des minerais.

Andrés Cardoso a bien tenté d’obtenir la protection de son État, puisque la menace à sa vie a été « identifiée par mon propre gouvernement comme “très grave’’», selon tous les documents officiels qu’il présente.

Photo: Jean Balthazard Le Devoir

Photo: Photo courtoisie

Au total, l’organisation Reporters sans frontières a également recensé l’assassinat de trois journalistes en 2022, dont un homme qui était sous escorte fournie par le gouvernement.

L’année 2022 a été particulièrement emblématique de la poursuite des conflits. Le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme a enregistré une augmentation de la violence, recensant 92 massacres avec 321 morts. Plus de 200 leaders sociaux, souvent des défenseurs des droits de la personne ou de l’environnement, ont également été mis à mort.

Un parcours qui laisse des marques

Mais tout ça, Andrés Cardoso le savait mieux que personne. Oui, exercer son métier dans son pays d’origine signifiait parfois devoir sortir avec un gilet pare-balles. Mais pas question d’attendre la mort.

Jeune et nouvellement marié, il a choisi le Canada pour la sécurité et « pour son message de paix ». Rester coincé aux États-Unis aurait signifié demeurer dans un pays qu’il considère encore comme prenant part au conflit colombien.

Pour y parvenir, il passe du Mexique vers les États-Unis. Là-bas, il est intercepté et séparé de sa femme et de ses deux belles-soeurs. Ils sont tous mis en détention, la norme américaine à la frontière sud. Andrés passe alors 17 jours sans pouvoir communiquer avec elles, ni avec sa famille en Colombie, même s’il implore le personnel à grand renfort de ses documents officiels et de ses preuves de menace à sa vie. « Elles m’attendaient, mais elles n’avaient aucune nouvelle », dit-il.

Sa femme est déjà du côté canadien et il accélère pour la rejoindre. À la minute où il va franchir le chemin Roxham, un agent de la Gendarmerie royale du Canada lui lit les formalités d’usage : « Il me dit que je vais être détenu si je traverse », relate-t-il. Il revit alors ses jours difficiles en pensée. Mais une fois la frontière franchie, il a la possibilité de déposer sa demande d’asile.

« J’ai pris la décision de venir par le chemin Roxham parce que je n’avais pas d’alternative », insiste-t-il, aujourd’hui installé à Sherbrooke avec sa femme. Depuis la Colombie, il a pourtant tenté plusieurs démarches, en appelant à l’ambassade canadienne et en contactant directement le ministère fédéral de l’Immigration. La réponse a été « que la seule manière d’avoir ce statut était d’arriver à un point d’entrée terrestre, aérien ou maritime », dit-il.

Il est bien placé pour comprendre que les demandeurs d’asile, surtout ceux passés par le chemin Roxham, sont parfois méprisés, parfois « montrés du doigt comme coûtant cher » au gouvernement, dit-il.

Mais à force de vouloir démontrer qu’il « veut s’intégrer », qu’il fait tout pour « appartenir au Québec », il est visiblement essoufflé. Andrés Cardoso s’efforce de s’expliquer en français : « Le matin, j’ai des cours de français du niveau 4. Le soir, je travaille de 15 h à minuit dans une fabrique de meubles. »

Une certaine tristesse semble l’habiter, même s’il documente, en ligne, avec humour les choses de la vie quotidienne au Québec.

Une « certaine tristesse » l’habite, admet-il, décrochant un instant de son professionnalisme journalistique. « J’espère que ce pays va me donner la possibilité de reprendre ma profession et ce que j’adore faire. Ce n’est pas facile de travailler huit heures dans une entreprise à faire la même chose, en pensant à ton âme dans le journalisme et que tu as laissé derrière tout ce que tu avais construit. »